Qual novela vai substituir Terra e Paixão em 2024?

A novela que irá substituir Terra e Paixão já foi definida pela Globo e estreia no início do próximo ano. Será mais um remake de uma novela de sucesso escrita por Benedito Ruy Barbosa, que será adaptada novamente pelo seu neto Bruno Luperi, mesmo responsável por "Pantanal" (2022).

Renascer vai substituir a novela Terra e Paixão

A próxima novela das 9 é o remake de Renascer, trama que foi exibida originalmente há 30 anos. O folhetim foi um sucesso em 1993 e agora ganha uma nova versão, assim como aconteceu com "Pantanal" do mesmo autor.

A novela no entanto, já causou alguns conflitos nos bastidores. Isso porque a história tem alguns pontos muito parecidos com Terra e Paixão, além de ser uma trama rural. Na narrativa de Walcyr Carrasco, Caio (Cauã Reymond) sempre foi rejeitado por Antônio (Tony Ramos), já que o fazendeiro acredita que Agatha (Eliane Giardini) havia morrido no parto por culpa dele.

Em Renascer, José Inocêncio (Antonio Fagundes) também rejeita o filho João Pedro (Marcos Palmeira) pelo mesmo motivo. A semelhança entre as duas novelas não agradou Bruno Luperi, que ameaçou desistir do projeto conforme informações do jornalista Vitor Peccoli, do TV História. Com o remake vindo logo na sequência de Terra e Paixão, haveria uma grande chance da audiência rejeitar a obra pelos temas parecidos.

A reclamação de Luperi fez com que os executivos da Globo tivessem uma conversa com Carrasco e pedissem para que o autor colocasse um fim no conflito entre pai e filho por conta da suposta morte de Agatha. Se o público reparar, Antônio nunca mais atribuiu ao filho a culpa pelo o que aconteceu com a mulher.

O autor também decidiu trazer Agatha de volta para colocar um fim de vez no tema. Em cenas que devem ir ao ar em breve na novela, Antônio vai até se desculpar por ter rejeitado o filho.

Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024, data prevista para a estreia de Renascer.

Veja: Quando termina a novela Terra e Paixão?

Quando a história da novela Renascer?

Renascer gira em torno da história de José Inocêncio, o protagonista da trama. Ainda jovem, o rapaz chega às roças de cacau de Ilhéus, na Bahia, e finca seu facão ao pé de um jequitibá, onde faz uma promessa: não morrer. Enquanto o objeto estiver ali, ele não morrerá.

O protagonista constrói um império ao se tornar um grande produtor de cacau. José Inocêncio se apaixona perdidamente por Maria Santa, com quem tem quatro filhos. No parto do último, João Pedro, a mulher morre, o que faz com que o fazendeiro rejeite o menino e culpe-o pela morte de seu grande amor.

A trama avança alguns anos e dá início a segunda parte da novela. Décadas depois, quando seus herdeiros já estão adultos, José Inocêncio se torna um contador de histórias, que mantém uma aura mística a seu redor. É considerado um homem justo, além de ser querido pelos seus empregados.

Quem ajudou José a cuidar dos quatro filhos após a morte de sua esposa foi Inácia, empregada da fazenda que tem uma grande devoção ao patrão. A humilde mulher também tem visões e consegue prever o destino das pessoas.

Justo José Pedro, o mais rejeitado pelo pai, foi o único que se manteve ao lado dele na fazenda. José Augusto, José Bento e José Venâncio, seus irmãos mais velhos, todos moram na cidade grande.

A relação dos dois piora quando José Pedro se apaixona por Mariana, e a leva para trabalhar na fazenda do pai. No entanto, a moça se encanta por José Inocêncio, e ele por ela, fazendo com que o caçula sofra ainda mais.