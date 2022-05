The Voice Kids horário: nova temporada começa hoje (01/05)

Veja o horário do The Voice Kids; Michel Teló, Maiara & Maraisa e Carlinhos Brown são os técnicas - Foto: Globo/Fábio Rocha

A sétima temporada do The Voice Kids começa hoje, 1º de maio, na Globo. O programa é exibido aos domingos, e conta com Michel Teló, Carlinhos Brown e Maiara & Maraisa no time de jurados. A competição musical é apresentada por Márcio Garcia e Thalita Rebouças. O horário do The Voice Kids segue o mesmo.

Qual o horário do The Voice Kids?

O The Voice Kids começa às 14h20, horário de Brasília, na Globo. O programa tem 1h30 de duração e segue no ar até às 15h50, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Essa é a sétima temporada da competição musical entre crianças. Como de costume, a disputa é iniciada nas audições às cegas: os aspirantes a cantores apresentam uma música no palco do The Voice, enquanto os jurados estão sentados de costas para eles.

O júri só leva em consideração a voz da criança, sem vê-la – assim como acontece na competição entre os adultos. Se o jurado gostar da voz do candidato, ele vira a cadeira e o convida para fazer parte de seu time. Se mais de um famoso virar, a criança pode escolher em qual time quer ficar. Serão 63 vagas, 21 em cada time.

As fases eliminatórias só começam após o fim das audições às cegas, quando todos os times estiverem montados. Na segunda etapa da competição, as crianças se enfrentam em duelos musicais.

Maiara & Maraisa são as técnicas estreantes do The Voice Kids. Elas se juntam aos veteranos Michel Teló e Carlinhos Brown. A apresentação fica por conta de Márcio Garcia e a escritora Thalita Rebouças nos bastidores. A direção artística é de Creso Eduardo Macedo e a direção de gênero de Boninho.

Qual o prêmio do programa?

O prêmio do The Voice Kids é de R$250 mil reais e um contrato com uma gravadora.

O The Voice Kids já consagrou seis campeões desde a sua estreia em 2016. O primeiro a levar o prêmio pra casa foi Wagner Barreto, de 15 anos, vencendo com 66% dos votos do público. Ele era do time Victor & Leo.

Em 2017, foi a vez de Thomas Machadi, de apenas 9 anos, vencer a disputa. O gaúcho, que estava no time de Ivete Sangalo, venceu a competição com 52,48% dos votos. Eduarda Brasil, de 15 anos, foi a vencedora do ano de 2018 com 40,51% da preferência da audiência. Ela era do time de Simone & Simaria.

Em 2019, o vencedor foi o capixaba Jeremias Reis de 11 anos. O cantor rendeu o bicampeonato para Simone & Simaria, com 58,19% dos votos do público. Kauê Penna foi o campeão da quinta temporada com 50,50% dos votos do público, dando a Carlinhos Brown sua primeira vitória.

O atual campeão do The Voice Kids é Gustavo Bardim, vencedor do programa em 2021 com 47,88% dos votos, levando a vitória ao time Michel Teló.

A Globo também produz e exibe o The Voice Brasil para cantores amadores, que costuma ir ao ar no segundo semestre. O Kids é exclusivo para crianças e adolescentes.

