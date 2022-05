Tibério Pantanal 1990 morreu? Relembre final da novela

Tibério levou uma facada de Levi ao defender Muda. O público ficou assustado com a possibilidade do peão morrer, já que ele é um dos personagens mais queridos da trama. Tibério de Pantanal 1990 morreu? O final do funcionário de José Leôncio (Marcos Palmeira) foi feliz e longe de tragédias.

Tibério Pantanal 1990 morreu?

Tibério não morreu em Pantanal 1990. Apesar da facada que levou de Levi, o peão sobrevive ao golpe de Levi. O gerente e o vilão já estavam se estranhando desde que Tibério notou o interesse dele por Muda. A situação ficou mais grave quando o personagem de Guito flagrou o rival tentando estuprar a jovem.

Os dois entraram em um confronto corporal e Levi acertou Tibério em cheio na barriga. O peão precisou ser levado às pressas para um hospital em Campo Grande. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de vida e deve retornar para a fazenda em breve.

No capítulo da próxima segunda-feira, 30, Ari (Cláudio Galvan) comunica a Jove (Jesuíta Barbosa) que apesar da nova cirurgia que Tibério teve que passar, ele está se recuperando.

Enquanto isso, Levi pede refúgio para Alcides (Juliano Cazarré). O peão vai começar a trabalhar na fazenda de Tenório (Murilo Benício) não por interesse no serviço, mas para matar o pai de Guta (Julia Dalavia), conforme prometido para Muda.

Levi, no entanto, não cumpre a sua parte do trato. Ele não mata Tenório e além disso, ainda tenta estuprar Muda mais uma vez. Se o remake seguir o roteiro original, Juma (Alanis Guillen) vai dar um tiro no peão para defender sua amiga. Mesmo baleado, ele vai conseguir fugir.

No meio do caminho, Levi encontra Trindade e Tibério para um último confronto. Durante a briga, o vilão cai em um rio cheio de piranhas e morre.

Final de Tibério na novela Pantanal

Tibério tem um final feliz ao lado de Muda em Pantanal. Depois da morte de Levi, a jovem finalmente começa a corresponder ao interesse do peão.

Os dois se casam por volta do capítulo 115, na mesma cerimônia que Jove e Juma (Alanis Guillen). O casamento duplo é realizado na fazenda de José Leôncio. “Deixamos de lado vários pretextos e motivos que costumam colocar em uma cerimônia e nos ativemos apenas a um só: o amor. O amor de Jove por Juma, o amor de Tibério por Maria Rute”, celebra o padre.

Os dois ficam juntos e felizes até o final da novela. Muda e Juma ainda vão se unir a Alcides para finalmente se vingarem de Tenório, o verdadeiro responsável pela tragédia que ocorreu com suas famílias em Sarandi. No entanto, o vilão será morto em um duelo com o ex-funcionário quando ele descobrir que está sendo traído por Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Esses foram os acontecimentos da primeira versão da novela exibida pela TV Manchete. O remake de Bruno Luperi pode sofrer alterações.

