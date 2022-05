Morte de Levi Pantanal de 1990: vilão teve novo duelo com Tibério

A morte de Levi em Pantanal de 1990 foi um momento que chocou a audiência. A despedida do personagem da trama não é nada leve e deve estar até hoje na mente de muita gente que assistiu a versão original e se deparou com uma cena bastante sanguinolenta. Interpretado por Rômulo Arantes na Manchete, hoje o papel é de Leandro Lima, paraibano de 40 anos de idade.

Como foi morte de Levi na novela Pantanal de 1990?

A morte de Levi em Pantanal é depois que o peão é baleado e cai no rio, o que o transforma em comida para as piranhas. Quando acontece a tragédia, Levi estava trabalhando na fazenda de Tenório, mas precisou fugir quando Alcides tentou matá-lo, a pedido do patrão.

A morte acontece após ele deixar as terras de Tenório. O homem acaba na tapera e leva um tiro de Juma, quando afirma que terá Muda de uma vez por todas ou irá matar a moça. Ele leva um tiro no braço e sobrevive. Assim consegue fugir, mas na fuga, dá de cara com Tibério no rio.

Durante o novo embate da dupla – antes, Levi já havia brigado com Tibério e chegou a esfaquear o peão – Levi mente e diz que matou Muda. Tibério fica transtornado com a informação e atira no rival. Levi se desequilibra e cai no rio. O sangue chama a atenção das piranhas, que rapidamente começam a comer o peão e o matam em um momento de grande agonia.

Em 2022, peão ainda será comido por piranhas?

Ao que tudo indica, a mesma morte de Levi será repetida no remake de Pantanal. Em 2021, o ator Leandro Lima deu uma entrevista para o Na Telinha, época em que ainda se preparava para as gravações e o assunto veio a tona como algo que ainda irá acontecer na novela. Além disso, todos os grandes acontecimentos da versão original foram repetidos até agora no remake: como por exemplo, a morte de Madeleine em um acidente de avião, o assassinato de Maria Marruá por um jagunço, entre outros.

Quando Levi vai morrer no remake?

Nos resumos divulgados até agora, que mostram até os capítulos de 4 de junho, Levi ainda está vivo. Não foi revelado o dia exato da morte de Levi em Pantanal, mas é esperado que ocorra ainda em junho, por conta do andamento da história. O peão já esfaqueou Tibério e em breve estará na fazenda de Tenório, em que terá um caso com Maria Bruaca.

Outras novelas de Leandro Lima na Globo

Além de viver Levi em Pantanal, que vai morrer em breve, Leandro Lima participou de mais duas novelas na emissora do “plim plim”. Em 2011, ele participou de seu primeiro folhetim no canal, Insensato Coração. Na trama, ele interpretou Patrick de Jesus. Antes, ele já havia trabalhado na Globo, com a minissérie Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor (2010), estrelada por Adriana Esteves e Fábio Assunção.

Algum tempo depois, ele ganhou espaço na novela Joia Rara (2013), em que interpretou Davi Monteiro. Depois disso, ele esteve apenas em séries no canal, como Chapa Quente e Mister Brau. De 2017 a 2018, ele atuou na novela da Record Belaventura, como o personagem Jacques de Alencastro Bourbon.

Leia também

Guta em Pantanal 1990 fica com quem? Filha de Tenório ficará grávida