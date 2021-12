A estreia do novo filme do herói se aproxima e ninguém aguenta mais de ansiedade para saber se realmente Tobey Maguire e Andrew Garfield estão no novo Homem-Aranha ou não. Fãs tem criado teorias nas redes sociais e supostas fotos vazadas também podem dar uma ideia de como serão essas participações especiais, se elas realmente acontecerem.

Tobey Maguire e Andrew Garfield vão aparecer no novo Homem-Aranha?

Até o momento, não foi confirmado pela Sony Pictures ou Marvel Studios que os primeiros atores que viveram o herói no cinema retornarão ao papel no terceiro filme estrelado por Tom Holland. A teoria da participação dos dois surgiu quando foi revelado que o novo longa metragem abordará o multiverso, o que abre espaço para uma possível conexão entre todos os filmes do teioso.

Além disso, os trailers do novo do Homem-Aranha trazem vilões dos filmes estrelados por Tobey Maguire e Andrew Garfield, como o Duende Verde (Willem Dafoe), Doutor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Lagarto (Rhys Ifans) e Homem Areia (Thomas Haden Church).

Para boa parte do público, a aparição desses heróis é a confirmação que Tobey Maguire e Andrew Garfield aparecerão no novo Homem-Aranha. Além do mais, em novembro, uma publicação feita pelo YouTuber e crítico de cinema canadense John Campea levou a internet a loucura, o famoso divulgou uma imagem que supostamente seria de uma das cenas do filme, em que os três heróis lutavam lado a lado. As especulações até agora apontam que a dupla apareceria no longa a partir do segundo ato. Este não foi o único suposto vazamento dos bastidores e Garfield chegou a se pronunciar sobre algumas das imagens, o ator disse que tudo não se passava de montagens.

Atualmente em entrevistas e tapetes vermelhos para divulgar seu novo filme com a Netflix, Tick, Tick… Boom!, Garfield foi bastante questionado se ele e Tobey estarão no novo Homem-Aranha, mas o famoso não fez nenhuma afirmação, para a loucura dos fãs, que não aguenta mais a espera.

Outra coisa que deixou a pulga atrás na orelha de muita gente: na última quinta-feira (2), os sites internacionais Comic Book Resources (CBR) e Big Screen Leaks (BSL) divulgaram que a imprensa não verá o filme completo nas cabines (sessões antecipadas) como acontece normalmente, segundo os portais, apenas 40 minutos do longa serão exibidos. Assim, a surpresa de ver Tobey e Andrew no filme estaria sendo guardada para o público.

Quando estreia Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa?

O filme chega às telonas no dia 16 de dezembro de 2021, uma quinta-feira. A pré-estreia (só para quem comprou ingresso na pré-venda) acontece um dia antes, ou seja, na quarta-feira.

A produção estará disponível nos principais cinemas do país, como as redes Cinemark, PlayArte, Cinearaújo, Kinoplex, Espaço Itaú de Cinema, entre outros. Os preços variam de acordo com a cidade e o estabelecimento. Para consultar os horários disponíveis, é necessário acessar o site do cinema mais próximo de você.

Assista o trailer e já entre no clima para torcer pela aparição de Tobey Maguire e Andrew Garfield no novo Homem-Aranha:

