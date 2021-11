Tonico choca Nino ao matar cúmplice em Nos Tempos do Imperador

Tonico (Alexandre Nero) vai sujar as mãos de sangue nos próximos capítulos da novela das seis. O vilão era matar seu cúmplice durante o sequestro de Dom Pedro II (Selton Mello) e confessará o crime para Nino (Rafaelle Casuccio), que ficará chocado com o deputado em Nos Tempos do Imperador.

Nino se assusta com Tonico em Nos Tempos do Imperador

Em cenas previstas para irem ao ar a partir de 4 dezembro, sábado, Tonico Rocha armará um plano para sequestrar Pedro e entregá-lo para Solano López (Roberto Birindelli) durante a Guerra do Paraguai.

Para que o plano dê certo, ele se junta a Joel para sequestrar o imperador. Porém, Pedro logo é resgatado por Samuel (Michel Gomes).

Joel será preso e Tonico terá medo de ser descoberto como o mandante do sequestro. Para que o comparsa não o entregue, o deputado mata Joel sem nem pensar duas vezes.

Após se livrar do cúmplice, Tonico irá desabafar com Nino em Nos Tempos do Imperador. “Foi a primeira vez que tirei a vida de alguém. Sempre mandei fazerem por mim, mas matar mesmo, nunca tinha matado”, dirá o marido de Dolores (Daphne Bozaski). “Não sei como você teve coragem”, responderá Nino.

“Acabou, ele está morto. E foi mais fácil do que eu pensava… Até que não é ruim […] Me senti com poder. Tirar a vida de alguém, a pessoa te olhando, implorando e você ali. A vida nas suas mãos. É bom. Muito bom”, finalizará Tonico, assustando o amigo jornalista.

Tempos depois, Tonico irá levar uma facada e ficará livre das acusações do sequestro de Pedro. O imperador ficará indignado com a morte de Joel: “Quem pode ter feito isso? Como entraram no nosso acampamento sem que ninguém tenha visto?”, questionará o imperador.

Quando termina a novela?

A novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão está prevista para terminar em fevereiro de 2022, totalizando seis meses no ar.

Conforme revelado por Marson, o folhetim deve terminar na Guerra do Paraguai, que já começou a ser exibida durante a trama. Nos capítulos que foram ao ar nos últimos dias, Solano López declarou guerra ao Brasil e Dom Pedro II está convocando soldados para a guerra.

Após o fim de Nos Tempos do Imperador, a Globo irá exibir Além da Ilusão, protagonizada por Rafa Vitti e Larissa Manoela.