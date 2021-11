Resumo Nos Tempos do Imperador: capítulos de 29/11 a 4/12

A trama de Nos Tempos do Imperador está ficando cada vez mais emocionante. Nos próximos capítulos, o público vai acompanhar o conflito entre Brasil e Paraguai, além de mais dramas entre Dolores (Daphne Bozaski) e Tonico (Alexandre Nero). Veja o que vai acontecer no resumo da novela Nos Tempos do Imperador. As informações foram divulgadas pela Globo.

Segunda-feira, 29 de novembro – Resumo Nos Tempos do Imperador

Para humilhar sua mulher, Tonico conta para Dolores que está tendo um caso com Zayla. O vilão pede que Dolores convide Pilar para jantar. Guebo e Justina se olham.

Pedro consegue apoio financeiro dos deputados para a Guerra do Paraguai. Batista é libertado por Lupita, que faz um acordo com Lota. Vitória decide ir embora do Brasil por estar com medo de seu amor Quinzinho e as crianças. Zayla chega para o jantar de Tonico.

Terça-feira, 30 de novembro

Zayla faz uma provocação para Samuel e Pilar. Quinzinho e Vitória se beijam e ela desiste de ir embora. Justina é convidada para sair por Guebo. Pilar revela para sua irmã que Samuel e Tônico são irmãos. Olu e Cândida descobrem sobre o caso de Zayla e Tônico.

Lota faz insinuações sobre Lupita e Borges para Batista. Nicolau vê o beijo de Nino e Celestina. Pedro é avisado por Caxias sobre a união entre Brasil, Argentina e Uruguai contra Solano Lopez.

Quarta-feira, 1 de dezembro – Resumo Nos Tempos do Imperador

Todos comemora as alianças feitas pelo Brasil na guerra. Zayla é aconselhada por Pilar a não se afastar de Cândida e Olu. Pedro e Caxias comemoram a primeira vitória do Brasil na guerra.

Luisa e Teresa se despedem de Pedro. Gastão e Isabel vão a caminho do Brasil. Tônico fala para Zayla ir morar em sua casa enquanto ele estiver na guerra. O exército brasileiro parte para a guerra.

Quinta- feira, 2 de dezembro

Gastão e Isabel chegam ao Brasil. Conde d’Eu fica ressentido por não ter descoberto antes sobre a guerra. Isabel faz um pedido para Luísa para que ela convença Gastão a não ir para a guerra. Samuel é provocado por Tonico.

Nélio encontra uma carta comprometedora para Tonico. Justina e Guebo se beijam. Leopoldina descobre que está grávida do primeiro filho.

Sexta-feira, 3 de dezembro – Resumo Nos Tempos do imperador

Samuel diz para Tonico que não conhecia Ambrósio e nem Jorge. Isabel pede um filho para Gastão. Para salvar o cassino, Vitória propõe uma noite apenas para mulheres.

Lota é questionada por Batista sobre o pai de Bernardinho. Zayla fica desconfiada da proximidade de Nélio e Dolores. Pedro é sequestrado.

Sábado, 4 de dezembro

Caxias começa a buscar o imperador. Pedro ouve uma conversa entre Filinto e Joel sobre sua entrega a Solano Lopez. Pedro é resgatado por Samuel.

Filinto consegue fugir. Joel é pego por Caxias. Samuel desconfia do comportamento de Tonico. Tônico mata Joel. Nino fica espantado com o vilão. Irmã Clarice morre e Pilar percebe que a cólera chegou ao Rio de Janeiro.

