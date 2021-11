Tonico descobre que Samuel é seu irmão em Nos Tempos do Imperador

Tonico (Alexandre Nero) vai descobrir que Samuel (Michel Gomes) é o irmão que ele tanto procura em Nos Tempos do Imperador. Nos próximos capítulos da trama, o vilão será sequestrado e será salvo pelo namorado de Pilar (Gabriela Medvedovski). Será então que um detalhe no braço do mocinho chamará a atenção do deputado.

Samuel e Tonico são irmãos em Nos Tempos do Imperador?

O público já sabe que Samuel é o meio-irmão que Tonico tanto procura na novela. Agora, o marido de Dolores (Daphne Bozaski) também terá conhecimento disso.

Nas próximas semanas, o Brasil começará a ganhar vantagem sobre o Paraguai na guerra. Para tentar virar o jogo, Solano López (Roberto Birindelli) irá sequestrar Tonico, até então seu aliado, e fará algumas exigências para soltá-lo. As informações são da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

A tropa paraguaia será cercada pelos soldados brasileiros e eles terão que fugir. Mas antes, o ditador amarra Tonico em uma casa e coloca fogo no local.

Pouco tempo depois, Samuel chega ao imóvel e liberta Tonico antes que as chamas queimem todo o local e matem o vilão. Após o resgate, Augusto (Gil Coelho) pergunta ao deputado se ele não irá agradecer ao engenheiro.

Constrangido, Tonico vai até Samuel. “Samuel, olhe… Obrigado, visse, por ter me salvado”, dirá o vilão. “Eu não ia deixar você morrer daquele jeito”, responderá o rapaz.

Os dois vão dar um aperto de mão e nesse momento, Tonico verá a marca de nascença que o namorado de Pilar possui no antebraço. Ele se lembrará de uma conversa que teve com o seu pai sobre a marca que toda a família tem.

Em choque, o deputado questionará: “É você?”. Os dois serão interrompidos pela tropa de soldados e terão que seguir viagem.

História dos irmãos na novela

Nos primeiros capítulos da novela, foi mostrado que Samuel, até então chamado Jorge, também era filho do Coronel Ambrósio (Roberto Bomfim).

Acontece que o coronel foi assassinado e um jagunço afirma ter sido Jorge o responsável pela morte, o que é mentira. Desde então, o rapaz tem fugido de Tonico e até trocou seu nome para Samuel, para que ele não seja responsabilizado por um crime que não cometeu.

A farsa rendeu até uma chantagem de Zayla (Heslaine Vieira), que descobriu a verdadeira identidade do rapaz e ameaçou contar tudo para Tonico caso Samuel e Pilar não terminassem o namoro.