Top Chef Brasil 4 elenco: conheça os 12 participantes de 2023

Top Chef 4 Brasil começa no final de julho e terá 12 participantes.

A quarta temporada do Top Chef Brasil está chegando na tela da Record TV e pelos próximos meses o público irá acompanhar uma competição culinária entre talentosos chefes de cozinha. Com uma semana para a estreia dos novos episódios, a emissora de Edir Macedo já revelou quem serão os participantes que vão disputar pelo prêmio da edição. Conheça!

Participantes do Top Chef Brasil 4 da Record

Doze profissionais da área da gastronomia irão disputar a quarta temporada do Top Chef Brasil. Essa é a edição da competição da Record com o menor número de participantes até agora: a primeira temporada contou com 16, a segunda teve 14 na disputa e a terceira somou 15 competidores.

Participantes Top Chef Brasil 2023

- Arturo Baéz, 38 anos, Belém (PA)

- Bárbara Mattos, 32 anos, Rio de Janeiro (RJ)

- Eduardo Moraes, 26 anos, Salvador (BA)

- Gabriel Gialuissi, 27 anos, São Paulo (SP)

- Henrique Ide, 29 anos, Jundiaí (SP)

- Jamile Massahud, 38 anos, Lavras (MG)

- Lorena Lacava, 40 anos, Guarapuava (PR)

- Nanda Crioula, 26 anos, Porto Ferreira (SP)

- Nara Amaral, 54 anos, Salvador (BA)

- Rodolfo Bondezan, 38 anos, Itanhaém (SP)

- Rubens Gonçalo, 37 anos, Rio de Janeiro (RJ)

- Victória Teles, 26 anos, Rio de Janeiro (RJ)

Quando começa e qual o prêmio do Top Chef Brasil 2023?

A nova temporada do Top Chef Brasil vai começar no dia 26 de julho. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras na tela da Record, às 22h45, logo após a reprise da novela Jesus. O time de jurados desta temporada continua com o chef brasileiro Felipe Bronze e o chef francês Emmanuel Bassoleil, além de ganhar a adição da chef Janaina Torres.

O vencedor desta temporada irá levar para casa a quantia de R$ 300 mil. Este é o valor do campeão desde a primeira edição do reality show na Record, que estreou em 2019.

Nas edições anteriores, os campeões foram Giovanna Perrone (2019), Luciana Berry (2020) e Giovanni Renê (2021). O ano de 2022 não contou com uma nova temporada.

