Helena morre na novela Jesus da Record TV?

Helena morre na novela Jesus, mas é curada com milagre e ganha final feliz na trama bíblica - Foto: Reprodução/Record

Nos capítulos recentes da novela Jesus, Helena tem lutado para sobreviver. Após um ataque que acabou com sua caravana, a jovem vivida por Júlia Maggessi foi encontrada, mas está entre a vida e a morte na trama bíblica. A garota foi levada ao tanque de Betesda para tentar ser curada, mas continua doente. Helena morre na novela Jesus? A filha de Pilatos (Nicola Siri) e Claudia (Larissa Maciel) passará por provação, mas ganhará milagre.

Helena morre em Jesus, mas ressuscita

Nos próximos capítulos da reprise da novela Jesus, Helena continuará muito doente. A mãe da jovem irá atrás de Jesus para conseguir que a filha seja salva, mas não achará o filho de Deus e a situação da menina vai piorar a cada dia. Depois de muito sofrer, Helena enfim morrerá. Porém, se engana quem pensa que este é o fim da personagem, pois a garota vai ser alvo da obra do soberano por meio de um de seus discípulos.

Pouco depois de morrer, Helena ressuscitará por conta das orações e fé de João (Rafael Gevú), que estará no quarto da moça junto a Judas Tadeu (Ricky Tavares), rapaz que ama a moça e também é um dos seguidores do Cristo. Ao ver que a jovem não respira mais, João entra em ação, coloca suas as mãos na garota e ordena em voz alta: "em nome de Jesus, seja curada".

Em poucos segundos, Helena volta a respirar. Além de voltar a vida, o ferimento no braço que lhe causava tanto dor logo desaparece, o que impressiona todos os presentes.

Após ressuscitar, a menina reencontra o pai, que deseja saber como ela foi curada. Helena conta a verdade e Pilatos fica furioso ao saber que discípulos de Jesus estiveram em sua casa e foram responsáveis pela situação. Apesar de seu desprezo pelos judeus, Pilatos poupa a vida da dupla por conta do milagre que salvou a filha.

Após morrer e logo em seguida ressuscitar, Helena não passa por outro susto parecido e volta a ser uma menina saudável. Ela fica parte da reta final da trama separada de seu amado Tadeu, que é perseguido junto a Jesus por inimigos, mas consegue ganhar um final feliz ao lado do apóstolo no desfecho da trama.

Nas últimas cenas da novela Jesus, Claudia e Helena abandonam Pilatos, após ordens cruéis do governador, se batizam e seguem ao lados dos fiéis de Jesus. Helena realiza seu sonho e se casa com Tadeu em uma cerimônia que celebra também a união de outros casais no último capítulo.

Quando acaba a reprise de Jesus na Record?

No ar desde dezembro de 2022, a novela Jesus ainda tem mais algum tempo pela frente nas noites da Record. Em sua exibição original, a produção contou com 193 capítulos. Com pelo menos 40 capítulos pela frente, a reprise deve acabar entre a última semana de agosto e as primeiras de setembro.

A novela Jesus passa de segunda a sexta-feira na Record TV. De dezembro a abril o folhetim ia ao ar a partir das 21h, mas com a chegada das temporadas inéditas de Reis a atração caiu para às 21h45, horário que permanece até hoje na programação. Os capítulos do folhetim bíblico ganham uma hora no ar e são encerrados às 22h45, quando cedem lugar para o reality A Grande Conquista.

