Trindade tem pacto? Peão engravida Irma e tem ‘bebê-diabo’

Trindade (Gabriel Sater) sempre assusta os demais peões e moradores da fazenda com suas visões assertivas sobre o futuro. O ‘cramulhão’, como ele costuma dizer, é quem lhe fala o que deve ser ou não feito. Trindade tem pacto e em breve, quando ele engravidar Irma (Camila Morgado), a criança terá poderes sobrenaturais.

Trindade tem pacto com o diabo na novela Pantanal

Logo na primeira aparição de Trindade em Pantanal, o peão misterioso contou ao Velho do Rio (Osmar Prado) que tem pacto com o diabo. O personagem vendeu a sua alma para a entidade para que ele pudesse abençoar sua viola.

O acordo com o ‘cramulhão’ faz com que Trindade tenha visões sobre o que vai acontecer no futuro – o próprio diabo lhe conta. O peão vem há tempos alertando Levi (Leandro Lima) que ele deve se afastar de Muda (Bella Campos) ou terá um encontro cara a cara com o satanás. E ele está certo: em breve, o peão vai morrer em um confronto com Tibério (Guito) depois de tentar abusar da moça mais uma vez.

Trindade ainda terá mais visões que vão integrar os moradores da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Ele dirá para José Lucas de Nada (Irandhir Santos) se afastar de Juma (Alanis Guillen) ou uma tragédia acontecerá. O peão misterioso também dirá para Tadeu (José Loreto) que a sela de prata do velho Joventino é quem vai decidir o destino da herança de Zé Leôncio – quem ficar com ela ficará com a fortuna do pai.

Trindade engravida Irma

Nos próximos capítulos de Pantanal, Trindade vai engatar um romance com Irma. O peão já vem cortejando a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) e vai conseguir conquistar a moça, que até então estava interessada em José Lucas.

Irma vai engravidar de Trindade e o bebê herdará os poderes sobrenaturais do pai ainda quando estiver no útero da ruiva, segundo o Notícias da TV.

Durante uma tradicional roda de viola dos peões, uma dos instrumentos musicais começará a tocar sozinho, assustando os personagens. Trindade dirá que é o ‘bebê-diabo’ quem está tocando a viola direto da barriga de Irma. Os peões vão ficar impressionados com a cena.

“Estávamos aqui eu, o Alcides (Juliano Cazarré) e o peão cramulhão. Ele tava quieto no canto dele, como se estivesse em um transe”, dirá Zaquieu (Silvero Pereira), que a essa altura da novela já estará no Pantanal.

“E, de repente, ele olhou para a viola, e ela começou a tocar sozinha. Bem na nossa frente […] Ele disse que o menino estava tocando de dentro da barriga da dona Irma”, contará Alcides.

Qual o final do personagem?

O final de Trindade será longe da fazenda de José Leôncio. Apesar de ter um filho com Irma, o peão afirmará que não pode levar uma vida normal devido ao pacto e abandonará a mulher e o filho, e cai na estrada. Ele nunca mais é visto por ninguém.

Na trama original, Almir Sater, intérprete do personagem em 1990, precisou deixar a novela pois foi convidado pela própria TV Manchete para estrelar A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991) no papel principal.

Depois da partida de Trindade, Irma tem um final feliz com José Lucas de Nada, que assume um compromisso com a ruiva e ajuda a criar seu filho.

