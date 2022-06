Peões da novela Pantanal provocam alvoroço na web; quem é quem

Os peões da novela Pantanal dão o que falar. Além de entreterem o público com suas fofocas, intrigas, rodas de viola, entre outros momentos de destaque, muitos são vividos por galãs que tem agradado – e muito – quem acompanha tudo no sofá de casa. A beleza e físico de alguns dos atores que botam a mão na massa no folhetim tem despertado suspiros de gente que já pensa em fazer as malas e se mudar para o pantanal.

Tibério é o favorito do público entre os peões da novela Pantanal

Quem acompanha comentários sobre a novela nas redes sociais sabe que foi grande a comoção quando Tibério (Guito) foi esfaqueado por Levi. A possibilidade de morte do personagem mexeu com muitos fãs e o peão ficou entre os assuntos mais citados do Twitter. Além disso, ele sempre ganha elogios por conta de sua postura na trama, em que enfrenta até o próprio chefe se precisar fazer algo que vai contra seus princípios.

“Tibério o único homem possível dessa novela”, comentou um fã da atração. “Se o Tibério morrer eu vou na porta da Globo tomar providências”, brincou outro.

Para quem está caindo de paraquedas na novela agora e ainda não sabe quem é quem a essa altura do campeonato. Tibério é o administrador das terras de José Leôncio. Ele é o braço direito do fazendeiro nos negócios e é responsável pelos outros peões da novela Pantanal.

Muito apaixonado por Muda, que não o enxerga da mesma forma, ele consegue conquistar o coração da moça depois de algum tempo. Os dois acabam o folhetim casados e felizes. O desejo da jovem por vingança pelo que aconteceu com a sua família no Sarandi atrapalha a relação, mas depois ela deixa o ódio de lado para ser feliz com o amado.

Trindade é um dos principais peões da novela Pantanal

Um dos personagens que mais arranca suspiros do público é o violeiro interpretado por Gabriel Sater. Na trama da novela Pantanal, ele se torna um dos peões de José Leôncio depois que chega as terras do Mato Grosso do Sul e salva a vida do velho do rio.

Cheio de enigmas e mistério, o peão chama a atenção do público, que já está com inveja de Irma, que viverá um romance com o personagem. “Pior é que vou morrer de inveja da Irma quando pegar o Trindade. Já pode voltar para o Rio”, brincou um espectador nas redes. “Trindade todo encantadinho pela Irma. Que coisa mais fofa ele dizendo que ela tem jeito de princesa! O homem é filho de Satã, mas é um doce”, disse outro.

Tadeu é desacreditado, mas tem o povo

Uma brincadeira que acontece bastante nas redes sociais é que Tadeu não tem o respeito do pai, a namorada que tanto queria e muitas outras coisas, mas tem o carinho do povo. O próprio ator que interpreta o personagem, José Loreto, já brincou que o peão sofre “mais que Juliette” na trama, em referência a campeão do BBB 21, que virou meme nas redes sociais por conta da perseguição que sofreu no confinamento do reality.

“Se vai tran*** a cobra não deixa, se vai tomar conta dos negócios do pai é passado a perna, e como se não bastasse agora ainda tem que ficar de babá do Jove, o pobe do Tadeu”, comentou um fã da atração no Twitter.

Na começo da trama, Tadeu é filho de Zé Leôncio com Filó, mas foi criado como afilhado e nunca reconhecido como filho legítimo do fazendeiro. Ao longo da novela, o rapaz consegue o título de herdeiro do “rei do gado”, mas ainda passa por muitas provações e não tem o devido respeito dos meios-irmãos.

No final do folhetim, é descoberto que o rapaz não é filho biológico de José Leôncio. Mas o fazendeiro diz que sempre amou o rapaz e por isso continua o considerando seu filho. Apesar dos obstáculos, o peão tem um final feliz e se casa com Zefa.

Levi trabalhou para Zé Leôncio e depois Tenório

Outro peão da novela Pantanal que chama a atenção do público é Levi (Leandro Lima). Apesar dos constantes elogios sobre sua beleza, o personagem também recebe muitos xingamentos, já que é um vilão na trama. Ele deseja a todo custo ficar com Muda, que não quer nada com o peão, o que o deixa enfurecido.

Após esfaquear Tibério, ele foge da fazenda de José Leôncio e vai até as terras de Tenório. Por lá, ele vive um caso com Maria Bruaca, mas o romance não vai longe e ele é jurado de morte por Tenório. Depois de um embate com Alcides, ele foge e acaba na tapera de Juma. Após dizer que vai matar Muda, ele é baleado, mas sobrevive.

Machucado, ele segue até o rio, em que dá de cara com Tibério. Em um novo duelo, a briga da dupla termina com Levi se desequilibrando e caindo no rio, o que o faz ser comido por piranhas.

Alcides é peão de Tenório e ama Maria Bruaca

Outro peão que também ganhou o título de charmoso é o futuro amante de Maria Bruaca. Alcides é funcionário de Tenório e apareceu no pantanal para se vingar do próprio patrão, que é responsável por desgraças que acabaram com sua família no passado.

Durante o tempo na fazenda de Tenório, ele se apaixona por Maria Bruaca. Os dois vivem cenas de romance, mas também que tiram gargalhadas do público, como o momento em que a mulher elogiou a “fivela” do peão, mas na verdade se referia a algo mais íntimo.

Após a exibição da cena na Globo, o assunto dominou as redes. “Tal qual Maria Bruaca queria estar falando da fivela do cinto dele”, brincou um telespectador. “A Maria Bruaca sentindo a ‘fivela’ do cinto do Alcides e perguntando se ele tá armado (risos) meu deus eu tô é morto”, comentou outro.

Personagem de Juliano Cazarré em 2022, o futuro do peão na novela Pantanal terá momentos de terror. Ao ser sequestrado por Tenório, o peão será castrado pelo rival. No entanto, depois será descoberto que o plano do vilão não deu certo e que apesar da dor que sofreu, Alcides não foi de fato castrado. Mesmo assim, Tenório paga por seus crimes e é vítima da vingança de Alcides, que o encurrala a beira do rio. Depois de matar Tenório, Alcides joga o corpo para as piranhas.

Assista ao momento em que Maria Bruaca confere a “fivela” de um dos peões da novela Pantanal e relembre:

Jove e Zé Lucas se transformam em peões

Jove e José Lucas não chegaram na novela Pantanal como peões, mas para o delírio da galera, se transformaram ao longo da trama. Zé Lucas era caminhoneiro e começou a trabalhar como peão ao participar da comitiva de Tulio (Jackson Antunes). Depois, ele foi contratado na fazenda de seu pai, José Leôncio.

Já Jove nunca chegou nem perto dessa vida de peão, mas resolveu se aventurar no ofício depois de seu retorno ao pantanal, após a morte da mãe Madeleine. Ele sai em comitiva com José Lucas de Nada e Trindade, mesmo contra as recomendações do pai e Tadeu.

O peão dos peões – J0ventino

Considerado um dos maiores peões que já pisaram no pantanal, o pai de José Leôncio na novela se chamava Joventino. Amado por muitos, ele era um homem muito respeitado que deu início ao império que hoje José Leôncio comanda.

O personagem morre ao perseguir um marruá sozinho pelo mato. Ele cai do cavalo durante a luta com o animal e é atingido por uma cobra no pescoço. Depois, Joventino se transformou em uma entidade que cuida da região e consegue virar sucuri, o velho do rio.

Relembre a trama do personagem:

Zé Leôncio é o patrão

Quem comanda muitos peões na novela Pantanal é José Leôncio, conhecido como o “rei do gado” por causa de um negócio muito bem sucedido no agronegócio. Marcos Palmeira vem sendo muito elogiado por sua performance na segunda fase do folhetim, mas quem arrancava os suspiros do público era Renato Góes na primeira fase do remake da TV Globo.

“Eu sinto saudade demais do Renato Góes”, disse uma fã no Twitter. “Eu aturava mais o Zé Leôncio na primeira fase porque ele era gos****. Uma saudade do Ricardo Góes oh homem lindo”, brincou outra.

Quim e Tião são peões da novela Pantanal que já morreram

Quim e Tião apareceram no começo da novela e depois retornaram para uma pequena participação na segunda fase do remake. Os dois faziam parte da comitiva de Joventino, pai de José Leôncio, e continuaram trabalhando para o filho após o sumiço de Joventino.

Depois de algum tempo, eles foram enviados para trabalhar em outra fazenda de José Leôncio e por isso desapareceram da trama. Na segunda fase do folhetim, os dois já estão praticamente aposentados e longe das tarefas perigosas, porém, enquanto se preparavam para a chegada de Zé Leôncio na fazenda em que vivem, Tião acaba sofrendo um acidente e morre.

Muito amigos, não demora para que Quim também morra e siga o amigo na vida após a morte. Na primeira fase os personagens foram vividos por Chico Teixeira (Quim) e Fábio Neppo (Tião). Já na segunda fase, Tião não ganhou um substituto e Quim foi interpretado por Renato Teixeira.

