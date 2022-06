Troféu imprensa 2022 é hoje: horário e indicados de Silvio Santos

O Troféu imprensa 2022 será nesta quarta-feira, dia 15 de junho, nas telinhas do SBT e você pode acompanhar tudo após a exibição de Poliana Moça. Os contemplados de cada categoria são premiados por seu trabalho durante o ano de 2021. Também serão entregues os prêmios dos campeões do Troféu Internet, que foram decididos em uma votação online.

Que horas começa o Troféu Imprensa 2022 hoje?

O Troféu Imprensa 2022 irá começar às 21h30 e ficará no ar até às 23h45, de acordo com a programação oficial do SBT, disponível para consulta no site da emissora. A premiação será exibida na emissora de Silvio Santos e por isso pode ser acompanhada de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros, ou a aba “ao vivo” do SBT Vídeos pela internet, totalmente de graça.

A entrega das estatuetas do Troféu Imprensa funciona da seguinte maneira. Em cada categoria, os três indicados foram escolhidos pelo público em uma votação no site do SBT. Esse trio então é apresentado em ordem alfabética para a bancada de jurados, que decide quem entre eles merece a vitória.

Já o Troféu Internet é um pouco diferente. Nesta parte da premiação não há interferência do público. Os ganhadores anunciados no palco foram totalmente escolhidos pelo público em uma votação online antes do dia do evento.

Quem são os jurados do Troféu Imprensa 2022?

No total, foram selecionados 11 jornalistas de alguns dos principais veículos de comunicação do país para integrarem a bancada de jurados do Troféu Imprensa 2022.

Eles são: Léo Dias, colunista do Metrópoles; Fefito do UOL; Flávio Ricco do portal R7; a apresentadora Sonia Abrão; a colunista do F5 da Folha de São Paulo Cristina Padiglione; o apresentador Leão Lobo da TV Gazeta; Valença Sotero da revista Caras; Márcia Piovesan da revista Ti Ti Ti; o colunista Tony Góes da Folha de São Paulo; Keila Jimenez do R7 e mais Nelson Rubens, apresentador do TV Fama.

Indicados de 2022

Os três mais votados entre o público no site do canal e que conquistaram a vaga de finalistas indicados de cada categoria são revelado durante o Troféu Imprensa 2022. Para quem não sabe, a premiação é gravada com antecedência e é exibida de forma editada nas telinhas. Mas para quem é ansioso e já quer se adiantar, você pode conferir quais foram as categorias selecionados neste ano:

Melhor cantor

Melhor cantora

Melhor novela

Melhor ator de novela

Melhor atriz

Melhor programa humorístico

Melhor programa de auditório

Melhor programa de TV

Melhor apresentador de telejornal

Melhor jornal de TV

Melhor programa de entrevista

Melhor programa jornalístico

Melhor apresentador ou animador de TV

Um dos jurados da edição, o jornalista Tony Goes já adiantou alguns detalhes sobre a premiação. Em sua coluna na Folha, o carioca revelou que em grande parte das categorias, o vencedor do Troféu Internet e do Troféu Imprensa 2022 coincidiram. Ou seja, parte dos favoritos dos jurados também foram os favoritos do público de casa.

Nem todos os jurados votaram em todas as categorias. Goes contou que dos 11, apenas cinco ou seis tinha chance de votar por vez. No total, foram 14 categorias.

Por conta da pandemia, o Troféu Imprensa não aconteceu em 2020 e 2021, veja como foi a última premiação, em 2019:

Quando começou o Troféu Imprensa?

O Troféu Imprensa teve início em 1958. Ele foi criado pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, que se reunia com colegas de profissão dos principais veículos de São Paulo. Após uma votação, os vencedores eram divulgados por meio de periódicos. Na época, ainda não existia a estatueta que hoje é entregue aos ganhadores.

Após mais de uma década de premiação, em 1970, Plácido Manaia Nunes cedeu os direitos do Troféu Imprensa para Silvio Santos, que foi quem deu um novo formato a premiação, agora exibida na TV, e também instituiu o prêmio que lembra o formato da estatueta do Oscar.

Criador da premiação, Plácido Manaia Nunes, morreu em 2007, aos 73 anos de idade. O Troféu Imprensa existe há 64 anos e é exibido pelo SBT há mais de 5 décadas.

Leia também

A Desalmada SBT 2022 estreia: o que sabemos até agora