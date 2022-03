Tulio morre em Um Lugar ao Sol após armadilha de Christian

Christian esvaziou os remédios de Tulio na novela das 21h e pouco depois recebeu a notícia que o cunhado faleceu. O farsante se desespera e se sente culpado pelo acontecido, assim ele nem para e escuta o que realmente causou a morte do mau-caráter. Tulio morre em Um Lugar ao Sol? Descubra o que aconteceu com o vilão!

Como Tulio morre em Um Lugar ao Sol?

Tulio morre em Um Lugar ao Sol por causa de um acidente de helicóptero e não porque Christian esvaziou as cápsulas dos remédios do cunhado. Porém, o personagem de Cauã Reymond ainda não sabe disso.

No capítulo que foi ao ar no dia 1 de março, terça-feira, Christian resolveu agir contra Tulio, que o estava chantageando para assumir os crimes que cometeu na Redentor. No final do episódio, ele recebeu uma ligação tarde da noite de Bárbara (Alinne Moraes), que contou que Tulio morreu em Um Lugar ao Sol.

O rapaz deixa o telefone cair e se desespera, pois acredita que é um assassino, e não descobre qual foi a causa da morte do personagem de Daniel Dantas.

No capítulo que será exibido nesta quarta-feira (2), segundo o resumo da novela cedido pela TV Globo, Christian ficará transtornado ao pensar que foi o responsável pela morte de Tulio, ele será visitado pelo fantasma do irmão morto, Renato, e decidirá confessar tudo no velório do cunhado.

Porém, quando chegar ao local em que o corpo está sendo velado, Christian vai descobrir por Santiago (José de Abreu), que Tulio morreu em Um Lugar ao Sol pois sofreu um acidente de helicóptero ao lado de Ruthy (Pathy Dejesus).

O farsante voltará atrás na decisão e ficará calado sobre suas ações. “Pra falar a verdade, agora não tem importância. Eu realmente não sabia que tinha sido um acidente”, comentará.

Quem morre na novela Um Lugar ao Sol

Na reta final da novela Um Lugar ao Sol, além da morte de Túlio, o público também vai se despedir de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) e Teodoro (Fernando Eiras). Segundo informações adquiridas pela coluna de Patrícia Kogut para O Globo, a dupla vai ser vítima da covid-19.

A pandemia será brevemente abordada na novela das 21h e ainda segundo a jornalista, não serão mostrada cenas dos irmãos doentes. Depois que Elenice e Teodoro morrerem em Um Lugar ao Sol, alguns personagens, e o próprio público, ficará sabendo da tragédia por meio de Rebeca (Andrea Beltrão), que contará o que aconteceu. “Quem morreu foi a mãe dele [Renato/Christian], coitada. Durante a pandemia, de covid. Ela e o irmão, Teodoro, que era uma ótima pessoa”, dirá a personagem em uma reunião familiar.

As últimas cenas de Elenice e Teodoro na novela serão no tribunal, depois que Christian for desmascarado. O rapaz estará em julgamento por falsidade ideológica, violação sexual mediante fraude e estelionato, e os personagens de Ana Beatriz Nogueira e Fernando Eiras aparecerão por lá.

Quando acaba Um Lugar ao Sol?

Um Lugar ao Sol está marcado para exibir seu último capítulo inédito no dia 25 de março, uma sexta-feira. No dia seguinte, sábado (26), o episódio final da trama sobre a jornada de Christian será reprisado para quem perdeu ou pretende assistir novamente o desfecho da novela das 21h.

Para assistir de graça o final de Um Lugar ao Sol e conferir quem morre e quem tem final feliz, é só acompanhar as exibições ao vivo da TV Globo, depois do Jornal Nacional, seja pela sua televisão ou a aba “Agora na TV” da Globoplay, que exige apenas um cadastro no site para a liberação do acesso. Porém, se perder o último capítulo e em seguida também a reprise do final, mas quiser assistir mesmo assim, você pode conferir o desfecho ao pagar um dos planos da plataforma streaming, entre R$ 19,90 e R$ 89,90, e se tornar assinante do serviço.

A partir do dia 28 de março, segunda-feira, a faixa de horário será assumida pela nova versão de Pantanal, agora escrita por Bruno Luperi, neto do autor da versão original da novela, Benedito Ruy Barbosa, e terá Renato Góes, Marcos Palmeira, Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen nos papéis principais.

