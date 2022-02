Final de Um Lugar ao Sol: o que vai acontecer nos últimos capítulos

A atual novela do horário nobre da TV Globo está na reta final, e descobrimos que alguns personagens terão um final amargo no final de Um Lugar ao Sol. A obra de Licia Manzo deve chegar ao fim no dia 25 de março de 2022.

As informações foram divulgadas em primeira mão pelo jornalista Fefito no UOL e também apuradas por colunistas do Notícias da TV, O Fuxico e Metrópoles.

Final de Um Lugar ao Sol – Christian será desmascarado

Christian será desmascarado e preso no final da novela Um Lugar ao Sol. O rapaz vai parar na justiça por falsidade ideológica por ter vivido esse tempo todo na pele de Renato e passará por um processo no tribunal. O personagem de Cauã Reymond será condenado há alguns anos de prisão e permanecerá na cadeia até o final de sua pena.

Além de perder a liberdade, Christian também ficará sem Lara no final de Um Lugar ao Sol. O romance da dupla não terá futuro e ele acabará sozinho. Após sair da cadeia, o rapaz começará uma nova vida, de acordo com o jornalista Fefito.

Bárbara arranjará outro romance no final de Um Lugar ao Sol

Bárbara não estará mais casada neste ponto da novela e ficará livre para se envolver com outro homem. Porém, a personagem de Alinne Moraes não fará uma boa escolha. A filha de Santiago (José de Abreu) conhecerá uma pessoa e viverá um novo amor, no entanto, este relacionamento também será tóxico.

Final de Rebeca em Um Lugar ao Sol

Rebeca deixará de lado os sentimentos conturbados e os altos e baixos dos relacionamentos com Túlio (Daniel Dantas) e Felipe (Gabriel Leone) para terminar ao lado de outro homem, Edgar (Eduardo Moscovis). A mulher já se relacionou com ele antes, já que Edgar é o pai de Cecília (Fernanda Marques).

Edgar havia saído da vida de Cecília e Rebeca por conta de seu vício em bebida. Quando apareceu pela primeira vez na novela Um Lugar ao Sol, o personagem de Moscovis estava em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos e revelou que estava há 8 anos sóbrio, mas que ainda lutava todos os dias para permanecer longe da bebida. Depois de se abrir na reunião, Edgar ligou para a filha e pediu para reencontrá-la, ele disse que estava esperando estar em um bom momento de sua vida para poder retornar ao convívio da garota.

O que vai acontecer com Túlio no final de Um Lugar ao Sol

Túlio vai morrer no final da novela Um Lugar ao Sol, ele será vítima de um acidente de helicóptero depois que encher os bolsos com o dinheiro da empresa do sogro, no entanto, durante algum tempo a morte de Túlio causará angústia em Christian, que acreditará que o matou.

Após sofrer com a chantagem do genro e descobrir que Túlio precisa usar constante do uso de um remédio, Christian toma uma atitude drástica e faz com que Túlio fique sem o medicamento. Pouco depois ele é informado que o personagem de Daniel Dantas está morto e é tomado pela culpa. Christian se arrepende da atitude e se considera um assassino, mas então descobre que o homem morreu por causa de um acidente.

Final de Breno e Júlia

O personagem de Marco Ricca não ficará com Ilana (Mariana Lima), com quem tem uma filha e foi casado durante boa parte da novela, e nem Cecília, personagem que balançou com seu coração ao longo da trama. O final de Breno será ao lado de Júlia (Denise Fraga), a mãe de Felipe.

Nesta reta final de Um Lugar ao Sol, a mulher estará melhor do vício em álcool e ficará longe das bebidas segundo o portal O Fuxico.

Ilana vai ficar sozinha?

Ilana não estará sozinha no final de Um Lugar ao Sol, apesar de relutar contra os sentimentos que tem por Gabriela (Natália Lage), a personagem de Mariana Lima vai se entregar ao romance e ficará de uma vez por todas com a médica. As duas estarão felizes juntas e vão trocar alianças em uma cerimônia de casamento no desfecho da novela.

O que acontecerá com Ravi

Ainda não revelado se Ravi ficará sozinho no final de Um Lugar ao Sol, o que se sabe até então é que ele viverá um romance com Lara na reta final de Um Lugar ao Sol e deixará seu envolvimento com Thaiane de lado por causa da cozinheira, por quem se apaixonou anos atrás. No entanto, o final de Lara e Ravi ainda é uma incognita. Tanto o personagem de Juan Paiva quanto a de Andrea Horta gravaram desfechos alternativos e ainda não se sabe qual foi o escolhido pela autora Licia Manzo.

O que foi divulgado pelo Notícias da TV até então é que o rapaz não estará mais ao lado de Christian, seu amigo desde a infância, que chegará ao fundo do poço no final de Um Lugar ao Sol e perderá tudo e todos.

Final terá mortes por covid-19

Segundo Patrícia Kogut, do O Globo, Elenice (Ana Beatriz Nogueira) e seu irmão Teodoro (Fernando Eiras) vão morrer no final da novela Um Lugar ao Sol por causa da covid-19. Segundo as revelações feitas até agora, as últimas cenas dos irmãos serão no tribunal, durante o julgamento de Christian. Depois disso, nenhum dos dois aparecerá novamente e Rebeca mencionará que os dois foram infectados pela doença e morreram.

Audiência de Um Lugar ao Sol

A audiência de Um Lugar ao Sol amargou no horário nobre da emissora e ganhou a pior média de audiência desde Babilônia, exibida em 2015. Além disso, a novela de Licia Manzo teve piores números que as duas últimas reprises que marcaram a faixa de horário, Império e A Força do Querer.

Segundo dados do Notícias da TV, desde a sua estreia, no dia 8 de novembro, até o começo da semana passada, dia 14 de fevereiro, Um Lugar Sol fez uma média de 21,4 pontos e conquistou 35,8% de share no PNT (Painel Nacional de Televisão), o que não foi nada bom.

Para se ter uma noção, este número é abaixo dos 25,8 de ibope que Babilônia conquistou em 2015, quando se tornou a primeira novela das 21h da história a ficar abaixo dos 30 pontos.

A audiência de Um Lugar ao Sol, totalmente inédita, também ficou atrás de reprises. Reexibida em 2021, Império conseguiu 26,0 de média e 40,1% de share. A Força do Querer, que ficou no ar novamente entre 2020 e 2021 conquistou 26,1 de média e 41,9% de share.

Ainda segundo o portal, além de Um Lugar ao Sol, que agora está em reta final, também então no ranking de piores audiências da TV Globo na faixa das 9: A Lei do Amor (2016), A Regra do Jogo (2015), O Sétimo Guardião (2019) e Velho Chico (2016).

Quando vai passar o final de Um Lugar ao Sol?

O final de Um Lugar ao Sol irá ao ar no dia 25 de março, uma sexta-feira. No dia seguinte, sábado, 26 de março, o último capítulo será reprisado, assim quem perdeu o episódio do dia anterior ainda terá chance de assistir o desfecho do folhetim de graça.

Para quem perder ambas as exibições, será necessário ser assinante de um dos pacotes entre R$ 19,90 e R$ 89,90 da Globoplay para ter acesso aos capítulos disponibilizados da novela na plataforma streaming da Rede Globo.

A abertura da novela ganhou a canção Sulamericano do grupo BaianaSystem:

