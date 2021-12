Crápula vai se recuperar do problema de saúde, mas poderá ter final trágico

Túlio morre na novela Um Lugar ao Sol? O que acontece com o vilão

Túlio (Daniel Dantas) foi encontrado por Christian/Renato (Cauã Reymond) caído no chão após sofrer uma parada cardíaca. Em um primeiro momento, o protagonista hesitou em socorrer o rival, que vem ameaçando expor a sua farsa para a família Assunção. Apesar de tudo, o mocinho socorre o amante de Ruth (Pathy Dejesus). Afinal, Túlio morre na novela Um Lugar ao Sol?

Túlio morre na novela Um Lugar ao Sol?

Por enquanto, Túlio permanece vivo em “Um Lugar ao Sol”. Após ser encontrado pelo cunhado, o vilão é levado para o hospital. Em cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira (20), de acordo com o Gshow, o ex-marido de Rebeca já estará fora de perigo e ainda será cínico com o rapaz que o salvou da morte.

“Como é que você está se sentindo aí, posando de herói? Se fosse, por exemplo, o Renato… Você acha que ele teria me salvado?”, debochará o personagem de Daniel Dantas.

Apesar de ter ganhado uma nova oportunidade de viver graças ao protagonista, Túlio dirá que o acordo entre eles continua: “Não deixa de ser curioso: já parou pra pensar que nós dois temos mais uma coisa em comum? Eu e você nascemos de novo, olha só! Mas não pense que eu não sou grato a você por isso. Eu sou. Só que isso não altera em nada o nosso acordo. Estamos entendidos?”

Ao longo dos próximos capítulos, Christian/Renato terá que continuar lidando com as chantagens do cunhado.

Final da novela das 9 da Globo

Túlio pode até escapar da morte agora, mas a encontrará novamente nos capítulos finais da novela. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, o vilão ficará revoltado por não ser escolhido como o próximo presidente da Redentor e roubará uma grande quantidade de dinheiro da empresa.

Ele e Ruth vão planejar uma fuga de helicóptero. Cenas depois, Rebeca aparecerá dizendo o que aconteceu com o ex-marido: “O Túlio morreu”.

Porém, alguns atores gravaram mais de um final para seus personagens e a autora Lícia Manzo pode optar por mostrar outro desfecho para o vilão.

Um Lugar ao Sol terá apenas 107 capítulos. O número é menor do que o convencional. Geralmente, as novelas da Globo tem em média de 120 e 155 episódios. Sendo assim, o folhetim deve ser exibido por apenas quatro meses, ou seja, será encerrada em março de 2022 – quando entrará no ar o remake de Pantanal.

