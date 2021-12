Nicole de Um Lugar ao Sol é astróloga e cantora na vida real

Ana Baird está roubando a cena como Nicole em Um Lugar ao Sol. O que muita gente não sabe, é que além de atriz, a famosa também é astróloga, cantora e terapeuta thetahealing, um conjunto de técnicas de terapia energética e meditação.

Quem é a Nicole de Um Lugar ao Sol na vida real?

Nem só no palco e na TV está Ana Baird: a atriz trabalha desde 2018 com terapia thetahealing. “Me formei há três anos e desde então dedico parte do meu tempo a essa atividade. Não é algo que ocupe boa parte da minha agenda. Eu não tenho um consultório, por exemplo. Atendo algumas pessoas pontualmente”, explicou a intérprete de Nicole em entrevista à Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

A artista já fez algumas publicações em suas redes sociais sobre o assunto. Em um vídeo, Ana explica brevemente o que é o Thethahealing e afirma que a prática a ajudou a quebrar crenças limitantes e tudo o que não a levava ao autoamor. Ela também compartilhou os certificados dos cursos que fez para se especializar na prática.

Ana também fez curso de astrologia, mas não costuma postar muito sobre o assunto em suas redes. Outra ocupação de famosa é a de cantora: nos anos em que esteve longe das novelas, a artista se dedicou ao seu lado musical. Ela faz shows burlescos ao lado do marido, o músico Cacau Ferrari. Neste ano, eles lançaram o espetáculo online “Baird a Dois”, que reúne sonoridades da Bossa Nova e do Jazz.

Ao longo de sua carreira, Ana já atuou em mais de 30 produções de teatro. Na TV, ela esteve em Final Feliz (1982) e O Sexo dos Anjos (1989). Em 2010, a artista esteve no Programa do Jô e cantou algumas músicas da peça em que se apresentava na época.

O que acontecerá com a personagem?

Na trama de Lícia Manzo, a personagem de Ana Baird tem discutido abertamente sobre gordofobia. Acostumada a se envolver apenas com “boys lixos”, a vida amorosa de Nicole sofrerá uma reviravolta após conhecer Paco (Otávio Müller), por quem ela se apaixonará.

Porém, o caminho para que os dois tenham um final feliz será turbulento. Nicole sofrerá discriminação por parte de Helena (Claudio Mauro), ex-mulher de Paco.

