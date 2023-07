Última novela de Roberta Gualda, a Paulinha de Mulheres Apaixonadas

Além de estar no ar na reprise de "Mulheres Apaixonadas" (2003), Roberta Gualda participou recentemente de alguns capítulos da novela Vai na Fé, no ar no horário das sete da Globo. A atriz esteve em apenas algumas cenas exibidas ao longo do mês de fevereiro, quando Ben (Samuel de Assis) se envolveu em um acidente de trânsito.

Roberta Gualda fez Vai na Fé?

Roberta Gualda, 41, segue trilhando carreira de atriz vinte anos depois do sucesso de Paulinha em Mulheres Apaixonadas. Seu último trabalho na Globo foi neste ano, quando interpretou Ruth em seis capítulos de Vai na Fé.

Ruth é uma mãe de família que foi afetada pelo acidente causado pelo caminhão da empresa de Theo (Emílio Dantas), que resultou na morte de Carlão (Che Moraes) e nos ferimentos de Ben. O marido da personagem era quem estava dirigindo o veículo da empresa do vilão e não resistiu aos ferimentos. A mulher e os filhos do casal ficaram totalmente desamparados com a morte do patriarca, o que fez com que o advogado se propusesse a ajudá-los.

Na época, Ben ainda estava casado com Lumiar (Carolina Dieckmann). O rapaz levou Ruth e toda a família para morar no apartamento do casal enquanto a indenização não saia, o que deixou a loira furiosa. Alguns dias depois, a viúva recebeu o dinheiro e foi embora da residência dos advogados.

Além de Vai na Fé, Roberta Gualda também esteve em "Além da Ilusão" (2022), novela das 18h da emissora, no papel de Giovanna Martinelli. A personagem era a mãe de Lorenzo (Guilherme Prates).

No mesmo ano, a atriz interpretou Cidinha em "O Melhor da TV" (2022), série da Star+ que conta a história da vida de Sílvio Santos - o papel rendeu uma pré-indicação ao Emmy Internacional a Roberta. "Fui pré indicada ao prêmio Platino e Emmy Internacional pela Cidinha do Rei da TV. O Platino já aconteceu, o Emmy ainda não. É uma delícia ter esse tipo de reconhecimento e uma surpresa, meu primeiro papel fixo em uma série e me rendeu uma alegria inesperada", disse em entrevista ao Gshow em julho deste ano.

Como está a Paulinha da novela Mulheres Apaixonadas hoje?

Roberta Gualda também é formada em Direito, mas não exerce a profissão, e é Mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio. Ela também escreveu algumas peças para o teatro.

Depois do sucesso da trama de Manoel Carlos, a atriz emplacou mais alguns trabalho na Globo e esteve nas novelas "Começar De Novo (2004)" e "A Favorita (2008)". Também atuou em folhetins da Record, incluindo títulos como "Bela, A Feia (2009)", "Rei Davi (2012)" e "Escrava Mãe (2016)".

Atualmente, o público pode rever um dos trabalhos de maior destaque de Roberta Gualda. Paulinha ficou marcada na trama por não só destratar o próprio pai por ter vergonha da condição financeira dele, mas por ser extremente homofóbica com as namoradas Clara (Alinne Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli). "Em 2003 as pessoas me davam bronca pela maneira como ela tratava o pai. A homofobia não tinha espaço na pauta. Foi nos últimos anos que a comunidade LGBTQIA+ conquistou um espaço de fala mais significativo no Brasil e trouxe a pauta", disse ao Gshow.

Uma das cenas mais lembradas de Paulinha é quando a personagem humilha Clara e Rafaela publicamente no pátio do ERA, afirmando que as duas iriam protagonizar uma "versão gay" de Romeu e Julieta. "Já estão sabendo da novidade? Será montada aqui na escola a primeira versão gay de Romeu e Julieta. Serão duas mulheres, quer dizer, mulher mais ou menos, né. Porque mulher mesmo, de verdade, normal, gosta de homem", provoca a vilã.

A frase "já estão sabendo da novidade?" se tornou um dos maiores memes da novela e é usada até hoje pelos internautas para ilustrar as mais diversas situações.

