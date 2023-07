Final de Orfeu em Vai na Fé tem traição e morte

O final de Orfeu em Vai na Fé será trágico para o vilão, que será morto por Theo (Emílio Dantas) nos capítulos finais da novela. O criminoso vai trair o sócio, o que vai deixá-lo furioso. Os dois vão se enfrentar no fim da trama e um deles vai levar a pior.

O que vai acontecer com Orfeu em Vai na Fé?

Na reta final de Vai na Fé, Orfeu (Jonathan Haagensen) vai se aliar a Jenifer (Bella Campos) para colocar Theo na cadeia. O bandido vai dar informações valiosas para a estudante de Direito sobre o crime de contrabando cometido pelo pai da jovem e dará à ela dados que comprometem o crápula.

No sábado, 29, Jenifer e Rafa (Caio Manhente) chegam à sala com os documentos antigos e procuram pelos lotes informados por Orfeu. As notas fiscais comprovam que os produtos vendidos pelo empresário são frutos de crime.

Já na próxima semana, Orfeu também vai marcar um encontro com Ben (Samuel de Assis), outro rival do vilão, para ajudar a fazer com que Theo pague pelos crimes cometidos ao longo da trama.

Quando Ben vai visitar Orfeu na cadeia, o presidiário manda para o advogado o registro de uma conversa entre ele e Theo que comprova o crime de contrabando, o que será uma prova importante para que o vilão seja preso.

Com todas as provas reunidas, Theo se tornará foragido da justiça e começará a armar um plano para ir embora do Brasil. No entanto, Orfeu vai escapar da cadeia durante esse tempo e os dois ex-sócios vão ter um confronto final.

“Imagina o que pode acontecer se eu resolver abrir o bico. Mostrar mensagem de celular, gravação… Eu tava preso, ia me ferrar mais ainda. Mas agora, olha eu aqui. Saí do inferno, cara. Eu só quero sumir e você vai me ajudar. Bom pra mim e pra você também, seu imbecil”, dirá Orfeu para Theo, segundo informações do jornalista André Romano, do Observatório da TV.

Armado, Theo dará um tiro no coração de Orfeu, que morre no final da novela Vai na Fé. Também será revelado que o personagem de Jonathan Haagensen era o verdadeiro pai de Hugo (MC Cabelinho).

Qual o final de Theo em Vai na Fé?

Depois de matar Orfeu e cometer outros crimes na reta final da novela, Theo será preso no último capítulo de Vai na Fé.

O vilão também vai tentar matar Ben para impedir que ele se case com Sol (Sheron Menezzes). Quando o advogado estiver no galpão da empresa de Theo, o crápula espalhará garrafas com gasolina em todo o local e causará um incêndio em sua própria propriedade, de acordo com informações do Notícias da TV.

Por sorte, Ben conseguirá escapar da morte e vai se recuperar a tempo da casamento com Sol. Theo será procurado pela polícia e passará um tempo sumido da novela, retornando apenas no capítulo final.

O vilão vai se infiltrar vestido como garçom na festa de casamento de Ben e Sol e tentará sequestrar a noiva para arruinar a festa. Entretanto, o crápula será capturado pela polícia e levado para a cadeia, onde terminará a novela. Já o casal protagonista se casa e enfim têm o final feliz tão esperado pelo público.

Vai na Fé fica no ar até 11 de agosto, sexta-feira. A partir do dia 14, o público passa a acompanhar "Fuzuê", nova novela das sete, de autoria de Gustavo Reiz. A trama será protagonizada por Edson Celulari, Giovana Cordeiro e Nicolas Prattes.

