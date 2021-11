Último capítulo da novela Pega Pega: que horas começa e o que acontece

O último capítulo da novela Pega Pega vai ao ar hoje (19) na Rede Globo. A trama exibida originalmente em 2017 ganhou uma edição especial enquanto o folhetim inédito Quanto Mais Vida, Melhor não ficava pronto. Nesta sexta, a audiência irá rever o desfecho da história do roubo do hotel Carioca Palace.

Que horas começa o último capítulo da novela Pega Pega?

O capítulo desta sexta da novela Pega Pega está marcado para ir ao ar às 19h35, horário de Brasília, na Globo.

Para acompanhar o desfecho da história de Eric (Mateus Solano) e Luíza (Camila Queiroz), basta sintonizar na emissora no horário indicado. Quem não estiver na frente da TV pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso gratuitamente ao sinal. É necessário fazer um cadastro na plataforma de streaming.

Por ser uma novela antiga, Pega Pega já tem todos s os capítulos estão disponíveis no GloboPlay, inclusive o último. Para ter acesso ao folhetim na íntegra, é necessário ser assinante da plataforma – os preços dos planos começam em R$22,90 por mês.

O que vai acontecer?

No desfecho de Pega Pega, os ladrões Júlio (Thiago Martins), Sandra Helena (Nanda Costa), Agnaldo (João Baldasserini) e Malagueta (Marcelo Serrado) são condenados pelo roubo do Carioca Palace.

Após cumprirem 1/3 da pena, eles são soltos. Júlio se entende com seu meio-irmão Eric e passa a trabalhar com ele. Já Sandra Helena e Agnaldo se casam após saírem da cadeia.

Malagueta se casa com Maria Pia (Mariana Santos) e os dois ficam ricos com o dinheiro que o ladrão havia escondido antes de ser preso. Maria Pia engravida no final da novela.

A audiência descobre que Lígia (Ângela Vieira) é a responsável pela morte de Mirella e ela vai presa.

Como de costume, o último capítulo é cheio de casamentos e nascimentos. Luíza dá à luz ao seu filho com Eric. Pedrinho (Marcos Caruso) e Arlete (Elizabeth Savala) se casam. Quem também sobe ao altar é o casal Júlio e Antônia, que passa em um concurso público e se torna delegada. Tânia (Jeniffer Nascimento) e Dom (David Junior) vão morar juntos na Suíça.