Um Anjo Caiu do Céu: atores que já morreram e deixaram saudade

A partir de 1 de agosto, o público poderá reassistir na Globoplay todos os capítulos de Um Anjo Caiu do Céu, novela de Antonio Calmon. O folhetim foi ao ar de 22 de janeiro a 24 de agosto de 2001 e exibiu 185 capítulos no total. A trama foi estrelada por Tarcísio Meira e Caio Blat e não ganhou nenhuma reprise nas telinhas da Globo ou canal Viva até hoje. Ao matar a saudade da novela, também será possível ver rostos que infelizmente não estão mais entre nós. Na lista Um Anjo Caiu do Céu atores que já morreram, é possível conferir nomes que marcaram o folhetim e ainda são lembrados.

Tarcísio Meira é um dos Um Anjo Caiu do Céu atores que já morreram

Tarcísio Meira interpretou o personagem João Medeiros na trama, um homem que viajou durante anos ao redor do mundo para se dedicar a causas humanitárias e sua paixão pela fotografia, mas que acaba é vítima de um acidente no começo da novela. Ele era ex-marido da personagem de Renata Sorrah, Naná, e pai de Duda e Virgínia, interpretadas por Patrícia Pillar e Deborah Evelyn, respectivamente.

O artista é a morte mais recente da lista de Um Anjo Caiu do Céu atores que já morreram. Ele faleceu em agosto de 2021, aos 85 anos de idade, no Hospital Israelita Albert Einstein Morumbi, em São Paulo. Ele foi vítima de complicações causadas pela Covid-19 e ficou durante algum tempo internado antes de falecer.

A esposa de longa data do famoso, Glória Menezes, também contraiu a doença e foi internada. Porém, a atriz se recuperou e pouco depois deixou o hospital. Seu último trabalho foi a novela Orgulho e Paixão (2018).

José Wilker

José Wilker interpretou Tarso, um opositor e adversário de João Medeiros, o personagem de Tarcísio Meira. Tarso foi quem se casou com Naná após a separação do casal. Ele era egoísta, narcisista, rabugento e tinha fascínio por roupas e objetos caros, por isso estava sempre bem vestido.

Wilker faleceu em abril de 2014, no Rio de Janeiro, aos 66 anos de idade. Ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Pouco antes, ele estava na casa da namorada, a jornalista Claudia Montenegro, quando se sentiu mal. Sua última novela foi Amor à Vida, de 2012.

Hugo Carvana

O ator Hugo Carvana interpretou o personagem Garcia, patrão e amigo de Josué (Felipe Camargo). Garcia era sargento e ficou conhecido por ter resolvido alguns mistérios durante a carreira militar. Ao se aposentar, ele abriu a própria agência de detetives.

Carvana morreu aos 77 de idade, em outubro de 2014. O ator foi vítima de complicações causadas por um câncer de pulmão e esteve internado em um hospital em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, durante seus últimos dias. Ele foi cremado em uma cerimônia fechada para a família no Memorial do Carmo. A última novela do famoso foi Insensato Coração (2016).

Caio Junqueira faleceu 18 anos após a estreia da novela

Caio Junqueira é o mais jovem na lista de Um Anjo que Caiu do Céu atores que morreram. O famoso tinha completado há poucos meses 42 anos de idade quando faleceu, em janeiro de 2019. Caio teve um grave acidente de carro no Aterro do Flamengo e precisou de algumas cirurgias e internação no Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do estado. Após alguns dias, o ator não resistiu.

Na trama da novela de 2001, Caio interpretou o personagem Adolfinho. Ele fazia curso de fotografia de moda e aparentava ser inofensivo. Ele era um nerd solitário que não tinha nada de atlético. Porém, o rapaz era perigoso e capaz de cometer maldades. Um dos trabalhos mais famosos da carreira de Junqueira foi o filme Tropa de Elite (2007). Seu último projeto foi a série O Mecanismo (2018).

Miriam Pires

O último nome da lista de Um Anjo Caiu do Céu atores que já morreram é Miriam Pires, que interpretou Dona Ermelinda, uma senhora de 70 anos muito sábia, doce e compreensiva. Na trama da novela, ela fundou uma ONG no primeiro andar de sua casa depois de ficar sozinha, quando o marido e o filho morreram em um acidente.

Miriam faleceu alguns anos após a novela de Antonio Calmon ter ido ao ar. A atriz morreu em setembro de 2004, aos 77 anos de idade. Miriam estava internada na Clínica Bambina, no Rio de Janeiro. Segundo o que a clínica revelou para a Folha de São Paulo na época, a atriz foi vítima de toxoplasmose, uma infecção causada por um protozoário que ataca o sistema nervoso central e órgãos vitais. Sua última novela foi Senhora do Destino (2004).

Sobre o que é Um Anjo Caiu do Céu?

Na trama da novela, João Medeiros (Tarcísio Meira) fotografa por acaso um líder neonazista durante uma viagem para Praga, na República Tcheca. Por conta disso, ele sofre um atentado e quase morre. O personagem é salvo por Rafael (Caio Blat), um anjo enviado para oferecer a João uma nova chance na vida. João ganhará mais seis meses de vida para se acertar com sua família desajustada, que deixou para trás para seguir seu amor pela fotografia.

Durante este período, Rafael permanece ao lado de João como um guia. O anjo então acaba se apaixonando por Cuca (Débora Falabella) e começa a perder seus poderes. Assim, ele precisa decidir se volta a sua posição de anjo ou se permanece na Terra.

Relembre a abertura do folhetim:

