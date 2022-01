10 atores da novela Alma gêmea que já morreram

Folhetim ficou no ar de junho de 2005 a março de 2006.

Originalmente lançada em junho de 2005, mais de 16 anos se passaram desde que a produção fez sucesso na faixa das 18h. Desde então, o elenco sofreu perdas, então relembre quais atores da novela Alma Gêmea que já morreram e deixaram saudades.

Umberto Magnani é um dos atores da novela Alma Gêmea que já morreram

Umberto Magnani faleceu aos 75 anos de idade, vítima de um acidente vascular encefálico hemorrágico (AVE). Na época, ele estava gravando a novela Velho Chico e precisou se levado às pressas ao hospital depois de passar mal. O ator foi internado no Hospital Vitória da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e morreu no dia 27 de abril de 2016.

Em Alma Gêmea, Magnani interpretou Elias, pai de Kátia (Rita Guedes) e avô de Rita (Caroline Smith). O personagem era um homem espiritualizado e sábio, que sabia que a filha era uma exploradora, mas sonhava em vê-la se tornar uma boa pessoa. Quando Rafael (Eduardo Moscovis) conheceu Serena (Priscila Fantin), o botânico consultou Elias para descobrir os sinais que podiam indicar a reencarnação de Luna (Liliana Castro).

Hilda Rebello

Hilda Rebello interpretou Dona Filó, atendente na loja de flores, uma mulher querida por todo mundo, já que era alto astral. Ela era divertida e sabia como fazer os homens caírem aos seus pés. Quando Dalila (Fernanda Machado) passou a trabalhar na loja, Filó sofreu nas mãos da personagem.

Na lista dos atores da novela Gêmea que já morreram, Hilda faleceu aos 95 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória em dezembro de 2019. Ela estava internada no CTI do Hospital Pró-cardíaco, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Lady Francisco

A atriz Lady Francisco interpretou Generosa na novela Alma Gêmea, a dona da sorveterira da cidade, uma mulher extrovertida e alegre. A personagem adorava saber as fofocas da vizinhança.

Lady Francisco faleceu em maio de 2019, aos 84 anos de idade, por conta de complicações pós-operatórias, ela havia sido internada um mês antes por causa de uma queda em casa, que causou uma fratura no fêmur.

Jorge Fernando está na lista de atores da novela Alma Gêmea que já morreram

Filho da atriz Hilda Rebello, Jorge Fernando foi responsável pela direção geral de Alma Gêmea, esta foi a segunda vez que ele trabalhou em parceira com Walcyr Carrasco. Como estava envolvido na produção da novela, o artista resolveu fazer uma participação especial no folhetim. Em um capítulo que se passa na véspera de natal, ele apareceu vestido de Papai Noel para entregar presentes por Roseiral.

Jorge Fernando faleceu em outubro de 2019, poucos meses antes da mãe, no Rio de Janeiro. Ele tinha 64 anos de idade e teve uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção de aorta completa.

Jorge Cherques

O ator Jorge Cherques faleceu no dia 11 de março de 2011, aos 82 anos de idade. Ele estava no Rio de Janeiro e teve falência múltipla dos órgãos.

A participação do ator Jorge Cherques na novela Alma Gêmea foi pequena, ele apareceu em apenas dois capítulos exibidos em julho de 2005 como o ginecologista de Alexandra, papel de Nívea Stelmann.

Nicette Bruno

Nicette Bruno morreu em dezembro de 2020, aos 87 anos de idade. A atriz foi vítima da covid-19, de acordo com a filha dela, Beth Goulart, Nicette foi infectada com a doença por causa da visita de um parente.

Na trama, Nicette interpretou Ofélia, a mãe da personagem Divina (Neusa Maria Faro), que tinha um relacionamento com Osvaldo (Fulvio Stefanini). Ofélia era a típica sogra que vivia brigando e se metendo na vida do casal. Ela só via qualidades na filha e criticava o genro o tempo todo.

Ankito

Conhecido como “O Falecido” na novela Alma Gêmea, o personagem do ator Ankito era marido de Ofélia (Nicette Bruno). Ela dizia a todos que ele já havia morrido e por isso se referia a ele como “o falecido”.

Ankito faleceu aos 85 anos de idade, em março de 2009. Grande nome da chanchada nacional, ele estrelou muitos filmes ao longo da carreira. O ator faleceu por causa de um câncer no pulmão.

Carvalhinho é ator da novela Alma Gêmea que já morreu

O ator e comediante Carvalhinho morreu aos 77 anos de idade em março de 2007 depois de sofrer uma parada cardíaca. Seu nome verdadeiro era Rodolfo Rocha Carvalho.

Na novela Alma Gêmea, o ator fez uma pequena participação, ele interpretou o padre que celebrou o casamento de Mirna (Fernanda Souza).

Castro Gonzaga está entre os atores da novela Alma Gêmea que já morreram

Castro Gonzaga apareceu em Alma Gêmea como Marcelino, que foi contratado por Rafael (Eduardo Moscovis) para dar aulas de piano a Serena (Priscila Fantin).

O ator faleceu em 2007, aos 89 anos de idade, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele estava internado há cerca de um mês no Hospital de Petrópolis, pois sofria de problemas renais e pulmonares, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Duse Nacaratti

A atriz Duse Nacaratti apareceu na novela Alma Gêmea como uma bruxa que vendeu veneno para Débora e Cristina. Duse faleceu em julho de 2009, aos 76 anos de idade, no Hospital Ipanema Plus, no Rio de Janeiro. Ela foi vítima de insuficiência respiratória e sofreu uma parada cardíaca.

Que horas vai passar Alma Gêmea no Viva?

Alma Gêmea será exibida de segunda a sábado na faixa das 15h00, com reprises diárias às 23h45 a partir do dia 31 de janeiro. Aos domingos, todos os capítulos que foram exibidos na semana serão novamente transmitidos, desta vez um atrás do outro, do 12h30 até às 18h15.

