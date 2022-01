Ranço geral: Joy de Um Lugar ao Sol é a personagem mais odiada

Personagem está no topo da lista de antipatia do público - Foto: Reprodução/Globo

Joy de Um Lugar ao Sol, interpretada por Lara Tremouroux, é uma jovem pichadora e até podia ser uma das mocinhas da trama, mas conseguiu despertar o ódio do público. O temperamento difícil da personagem, somado as atitudes irresponsáveis, alimentaram o ranço do telespectador que até torce por um final trágico no folhetim.

Por que Joy de Um Lugar ao Sol é odiada pelo público?

Joy começou a novela como uma jovem pichadora, criada na periferia e com muitos problemas familiares. Mas ao longo da trama, a falta de empatia com o parceiro Ravi, o desprezo pelo filho e até a chantagem para conseguir arrancar dinheiro de Christian/Renato, levaram a personagem a ser detestada pelo telespectador de Um Lugar ao Sol.

Depois de ter um filho com Ravi, a moça é relapsa com a criança e trata o namorado muito mal. Outro motivo que leva Joy a ser odiada em Um Lugar ao Sol é a recente traição da moça, que beijou Damón (Ruan Aguiar). Após uma roda de Slam – uma competição entre poetas – a moça fica encantada pelo rapaz e acaba traindo Ravi quando sai para pichar muros com o personagem de Ruan Aguiar.

No futuro, a moça irá mais longe e o caso passará dos beijos para momentos mais íntimos. Joy ficará sem ir para casa e aparecerá por lá como se nada estivesse acontecido e sem dar o mínimo de satisfação ao namorado.

A cada novo capítulo, o público encontra mais um motivo para odiar Joy em Um Lugar ao Sol. Além de trair o namorado e já ter zombado dele quando o rapaz contou que venderia bala na rua para conseguir se sustentar, Joy resolve chantagear Christian (Cauã Reymond). Tudo acontece depois que a moça descobre que o amigo de Ravi é um farsante e assumiu a identidade do gêmeo Renato.

O ranço com a personagem é tão grande, que até atitudes da garota envolvendo sua higiene pessoal são alvos de reclamações nas redes sociais.

“Quando a Joy morrer vai ser uma festa nessa rede social kkkkk ninguém suporta essa menina. Se bobear, até a atriz que interpreta ela deve xingar horrores essa chata”, escreveu um internauta. “Para que uma personagem como a Joy? Não agrega em nada”, criticou outro seguidor,

Final de Joy será trágico

As ações de Joy resultarão em consequências graves na novela Um Lugar ao Sol. A moça comprará várias tintas e sairá com os amigos pelo Rio de Janeiro para deixar sua marca em pontos altos da cidade.

Durante a pichação de um viaduto, a corda em que Joy estará presa vai acabar se soltando, a moça então ficará pendurada e pouco depois cairá de uma altura considerável. Ela não sobreviverá a queda e seu corpo será encontrado por Ravi, que sofrerá muito pela garoto, mesmo após os altos e baixos do relacionamento.

Quando acaba Um Lugar ao Sol?

Um Lugar ao Sol chegará ao fim no dia 11 de março de 2022, uma sexta-feira, totalizando 107 capítulos exibidos. No dia seguinte, sábado, o público poderá assistir a reprise do último capítulo e dizer o último adeus a novela de Lícia Manzo.

A TV Globo já confirmou que a próxima novela das 9 será Pantanal, que estreia dia 14 de março de 2022, segunda-feira. A produção é remake da obra de Benedito Ruy Barbosa, da TV Manchete em 1990.