Vai ter Linha Direta hoje? Programação traz novidade

A nova temporada do Linha Direta exibiu o último episódio na semana passada, e a Globo já confirmou que o programa retornará para uma nova edição em breve depois dos sucesso deste ano. A partir de hoje, 13, a grade noturna da emissora sofrerá mudanças. Saiba se vai ter Linha Direta hoje e o que entra no lugar.

Por que não tem Linha Direta hoje?

O programa Linha Direta não será exibido hoje. A temporada foi encerrada na última quinta-feira e ainda não há previsão para novos episódios irem ao ar. A emissora confirmou que a atração vai ganhar uma nova temporada que deve ir ao ar no primeiro semestre 2024.

Uma chamada para a nova temporada foi exibida no final do último episódio em 6 de julho. A roteirista do Linha Direta Camila Appel também confirmou durante o programa "Encontro" que a atração retornará no próximo ano.

Comandado por Pedro Bial, o programa fez sucesso ao retornar para a grade da Globo após 16 anos fora do ar, batendo recordes de audiência - no dia 22 de maio, atingiu 13 pontos com a exibição do caso "Golpe dos Nudes". O Linha Direta já ajudou a solucionar três casos que foram exibidos no programa, além de auxiliar na prisão de 36 pessoas envolvidas no golpe dos nudes.

O programa retornou em maio e trouxe casos que repercutiram nacionalmente nas últimas duas décadas, como o sequestro e assassinato de jovem Eloá, a morte do menino Henry Boral, o serial killer de Curitiba, a Barbárie de Queimadas, entre outros.

O Linha Direta fez bastante sucesso na grade da Globo entre as décadas de 90 e 2000. Em 2007, o programa saiu do ar por estar muito tempo em exibição e ter se desgastado. Em 2003, a emissora ganhou a medalha Tiradentes da ALERJ por reconhecimento aos méritos.

Veja: Novo segredo de Ademir vem à tona em Terra e Paixão

Quando começa No Limite 2023?

O programa que vai substituir o Linha Direta é o No Limite, que ganha uma nova temporada neste ano. A estreia está marcada para o dia 18 de julho, terça-feira, mas nesta quinta será exibido o "programa zero", que revelará detalhes das gravações na Amazônia, às 22h55, horário de Brasília.

A edição especial explora a nova locação na Amazônia e a chegada do apresentador Fernando Fernandes, além de detalhes e novidades da nova edição.

“O Programa Zero vai dar o clima do que vem por aí, vamos conhecer mais sobre os povos, sabedoria e cultura local, que são muito ricas em diversos aspectos. Também vamos descobrir mais detalhes da temporada e todas as novidades”, revela Fernando ao Gshow.

O No Limite contra com 15 participantes, sendo onze anônimos e quatro famosos. As celebridades são: o ator Paulo Vilhena, 44; a atriz e ex-bailarina do Faustão Carol Nakamura, 40; o ator Claudio Heinrich, 50; e a atriz e roteirista Monica Carvalho, 52. É a primeira vez que a emissora aposta neste formato.

Os competidores serão divididos em duas equipes que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum, e vão encarar desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

O programa é inteiramente gravado e não conta com a participação do público. Ao contrário dos anos anteriores, a final será decidida através de uma prova e não por voto popular. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.

Boninho deixou a direção do No Limite. O programa agora está nas mãos da empresa Endemol Shine, detentora dos direitos de "Survivor", a versão original da atração. A nova temporada é dirigida por Rodrigo Giannetto, o mesmo que dirigiu o reality "The Bridge Brasil", da HBO Max, junto a Vivian Alano e Padu Estevão.

Veja: Quando termina a novela Amor Perfeito?