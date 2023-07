Novo segredo de Ademir vem à tona em Terra e Paixão

Um dos grandes segredos de Ademir foi revelado em Terra e Paixão nas últimas semanas e todo o clã La Selva descobriu que Daniel é seu filho. Mas as intrigas envolvendo o personagem de Charles Fricks não param por aí: o tio de Cao descobrirá que tem mais um filho.

Segredo de Ademir é que ele tem mais filhos

Os resumos da novela Terra e Paixão adiantam que Ademir será surpreendido no capítulo de quarta-feira, 12 de julho, com uma bomba de Flor (Letícia Laranja). A garota vai revelar que ele é o pai de sua filha, a pequena Rosa (Maria Carolina Basilio), e afirmará que vai comprovar a paternidade da menina.

Após o susto, Ademir vai fazer um teste de DNA e o resultado será positivo. No entanto, após a comprovação de que o irmão de Antônio (Tony Ramos) é de fato o pai da criança, Flor viverá um pesadelo, pois Ademir resolverá pedir pela guarda de Rosa.

Por causa do estilo da vida da moça, que é garota de programa, o tio de Caio (Cauã Reymond) não vai aprovar que sua filha seja criada por Flor e tentará tirar a pequena das mãos da mãe. Nos capítulos da semana que vem, em discussão com Flor, que não vai querer entregar a filha sem brigar, Ademir vai ir mais longe em suas críticas contra o trabalho da jovem e afirmará que prefere ver a criança em um convento do que em convivência com a mãe.

Com as brigas para tentar resolver a questão, a dupla só chegará a um consenso no capítulo do dia 21 de julho. Flor vai fazer um acordo com Ademir e aceitará certos termos estabelecidos entre eles: ela se mudará para a casa de Ademir com Rosa e trabalhará na propriedade como funcionária. No entanto, a moça deixará bem claro para o personagem de Fricks que apesar de viver em sua casa, ela não se relacionará com ele de forma alguma.

Quem é pai de Petra?

Para quem começou a novela apenas como tio, Ademir já ganhou dois herdeiros para chamar de seu, Daniel (Johnny Massaro), fruto de seu romance com Irene (Gloria Pires) no passado, e agora Rosa, filha que teve com Flor. Além deles, será que o personagem tem mais uma filha perdida? Entre o público do folhetim, muito se questiona se Petra também é filha de Ademir com Irene ou se ela é realmente filha de Antônio.

Por enquanto, não há afirmações sobre o assunto e os segredos obscuros de Irene já foram revelados em Terra e Paixão. Tudo o que Cândida guardava em sua caixa secreta, como o passado da vilã como prostituta e a paternidade de Daniel, já vieram à tona, então pelo que se sabe Caio não tem mais cartas na manga a serem reveladas.

Pela cronologia da novela e alguns detalhes que Irene compartilhou na trama, a megera ficou com Ademir antes de Antônio. Sendo assim, ela engravidou de Daniel, mas preferiu falar que o filho era de Antônio quando passou a se envolver com o ricaço. Já Petra, que é mais nova, foi concebida durante o casamento de Antônio e Irene. Por isso, a possibilidade mais aceitável no momento é que ela deve ser mesmo filha de Antônio. A não ser que Irene tivesse voltado a se encontrar com Ademir depois que resolveu trocar alianças com Antônio, porém, pelo que foi mostrado na novela até agora, o romance da dupla ocorreu apenas quando ela ainda não era esposa do fazendeiro.

