Vale Tudo: quando Odete Roitman aparece na novela?

Um dos principais personagens de Vale Tudo, Odete Roitman ainda apareceu na novela. Apesar da demora, adiantamos que a megera vai aparecer no final do mês de abril – e já vai causar climão. Saiba como será.

Em que episódio Odete Roitman aparece?

No capítulo de Vale Tudo do dia 28 de abril, próxima segunda-feira, Odete Roitman finalmente vai aparecer. A dona da TCA avisará sua irmã Celina e Heleninha ficará abalada com a notícia. Se o episódio for igual ao da novela de 1988, Heleninha tomará um porre e receberá a mãe bastante alterada.

Odete mostrará seu desprezo pela filha e diz que Heleninha deve ser internada de novo, e será repreendida por Celina. Tiago também pede para que a avó não faça nada com sua mãe.

Nos próximos capítulos, Odete Roitman vai se inteirar dos últimos acontecimentos e relações da famílias, começando por Afonso. A ricaça não aprovará o namoro do filho com Solange, o que abrirá um espaço para Maria de Fátima avançar com seus planos de “golpe do baú”.

Ivan também entrará na mira da megera, que verá no rapaz um partidão para Heleninha, e até dará um cargo alto para ele.

Quando matam Odete Roitman?

Odete Roitman será assassinada a tiros na novela, em uma das cenas mais importantes da teledramaturgia brasileira. Na primeira versão da novela, a morte da ricaça acontece no capítulo número 193, exibido na noite de Natal de 1988. O mistério de quem matou Odete só será solucionado no episódio final, transmitido em 6 de janeiro de 1989.