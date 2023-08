Quem já morreu da novela Vale Tudo: 15 atores que deixaram saudade

Um dos maiores sucessos da extinta faixa das 20h da TV Globo, Vale Tudo deve ganhar um remake na emissora em 2025, pelas mãos de Manuela Dias. A produção foi ao ar entre março de 1988 e janeiro de 1989 e entrou para a história das telinhas com o trio de autores Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, mas desde então, muitos nomes do elenco já se foram e deixaram o público com saudade. Veja quem já morreu da novela Vale Tudo.

Beatriz Segall foi icônica Odete Roitman em Vale Tudo

Um dos maiores destaques da novela Vale Tudo, a atriz Beatriz Segall interpretou a inesquecível personagem Odete Roitman, a toda poderosa presidente do grupo Almeida Roitman, que era uma mulher forte e também autoritária que se tornou chefona após a morte do marido.

Mãe de Helena (Renata Sorrah), ela vivia em conflito com a filha por considerá-la fraca e não entendia o desejo do outro filho, Afonso (Cássio Gabus Mendes), de querer viver no Brasil, já que ela desprezava o país e só pisava por aqui durante viagens de extrema necessidade. Assassinada perto do final da trama, o grande mistério da história se tornou a identidade do criminoso.

Beatriz Segall faleceu em setembro de 2018, aos 92 anos de idade, vítima de problemas respiratórios. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, há cerca de duas semanas quando morreu. Seu último trabalho em novelas foi a produção da faixa das 18h Lado a Lado. Ela interpretava Madame Besançon na história, a patroa da protagonista Isabel (Camila Pitanga), uma senhora francesa rica.

Fernando Almeida - atores da novela Vale Tudo que já morreram

O ator Fernando Almeida interpretou o jovem Gildo na trama de Vale Tudo, um garoto de rua desamparado que era acolhido e ajudado por Raquel (Regina Duarte), mãe de Maria de Fátima (Gloria Pires), que se tornava protetora e amiga do rapaz. Na época do folhetim, ele tinha 14 anos de idade.

Fernando Almeida morreu em abril de 2004, aos 29 anos de idade, vítima de um crime. O ator foi assassinado em Realengo, no Rio de Janeiro, na saída de uma baile funk. Segundo a polícia informou na época, ele acabou envolvido em uma confusão no evento e foi morto por dois homens que estavam na festa. Na época, Fernando Almeida estava longe das novelas desde 2001, quando atuou em A Padroeira.

Confira - 13 atores da novela História de Amor que já morreram

Cláudio Corrêa e Castro interpretou Bartolomeu em Vale Tudo

Veterano das telinhas, o ator Cláudio Corrêa e Castro foi o personagem Bartolomeu na novela Vale Tudo, o pai de Ivan (Antonio Fagundes). Ele era um homem de classe média que era redator em um jornal decadente e sofria para se adaptar a modernidade. Sua família era simpática e sua casa vivia cheia de amigos. Sua segunda esposa era Eunice (Íris Bruzzi), uma dona de casa gentil.

Cláudio Corrêa e Castro faleceu aos 77 anos de idade em agosto de 2005, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Sua última novela foi Senhora do Destino (2004), em que interpretou o personagem Afonso. Antes disso, ele trabalhou em Chocolate com Pimenta, como o conde Klaus, trama que foi reprisada na TV Globo entre 2022 e 2023.

Adriano Reys - atores da novela Vale Tudo que já morreram

Adriano Reys foi o personagem Renato Filipelli em Vale Tudo, um simpático e chique diretor da revista Tomorrow, muito sofisticada. Na trama, também era primeiro de Marco Aurélio, personagem de Reginaldo Faria, o vice-presidente do grupo Almeida Roitman, com quem morava no folhetim.

O ator Adriano Reys morreu aos 78 anos de idade em novembro de 2011, vítima de um cancêr no fígado e no peritônio. Ele estava internado há 10 dias no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, na época. Seu último trabalho foi na Record TV, a novela Promessas de Amor (2009).

Relembre os atores de Sai de Baixo que já morreram

Lourdes Mayer

A atriz Lourdes Mayer viveu a personagem Dona Pequenina na novela Vale Tudo. Ela era a avó de Íris (Cristina Galvão), uma jovem tímida e retraída, que era o completo oposto da neta, pois era extrovertida e bem humorada. Lourdes é uma das integrantes do elenco de Vale Tudo que morreu há mais tempo, ela faleceu em julho de 1998, uma década depois da novela, em decorrência de um enfisema pulmonar. Sua última novela foi ao ar naquele ano, Xica da Silva (1996 - 1998), em que interpretava Madre Superiora.

Antes de viver Dona Pequenina em Vale Tudo, a atriz já tinha outros folhetins marcantes no currículo, como Cirande de Pedra (1981), Vereda Tropical (1984) e Dancin' Days (1978).

Zeni Pereira de Vale Tudo já morreu

A atriz Zeni Pereira interpretou Maria José, a Zezé, na novela da TV Globo. Ela era empregada na casa de Bartolomeu, papel de Cláudio Corrêa e Castro. A artista faleceu em março de 2002, aos 77 anos de idade, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Sua última novela foi a novela Patria Minha (1994 - 1995), em que viveu a cozinheira Isaura. Antes disso, ela apareceu também no programa Você Decide (1992 - 1993) e nas minisséries Anos Rebeldes (1992) e O Pagador de Promessas (1988).

A carreira de Zeni foi longa, sua primeira aparição nas telinhas foi com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1952, como Tia Nastácia, e depois passou pelo elenco de obras como Irmãos Coragem (1970 - 1971), Bicho do Mato (1972), A Patota (1972), Escrava Isaura (1976), Dona Xepa (1977), Gabriela (1983), Corpo a Corpo (1984), entre outras.

Fábio Junqueira

Fábio Junqueira interpretou na novela Vale Tudo o personagem Fred, ele era amigo de Ivan (Antonio Fagundes), o filho de Bartolomeu, e ajudava o rapaz durante um momento de desemprego. Porém, algum tempo depois acabava virando o assistente do amigo. O ator faleceu em novembro de 2008, aos 52 anos de idade, após uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, Zona Sul do Rio de Janeiro, por causa de um edema cerebral, consequência de um tumor maligno no cérebro.

Fábio Junqueira teve um filho que também se tornou ator, Caio Junqueira, que faleceu em janeiro de 2019, aos 42 anos de idade, ao sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro. Ele foi levado ao hospital ainda com vida, mas uma semana depois faleceu.

Ivan de Albuquerque - atores da novela Vale Tudo que já morreram

Ivan de Albuquerque fez uma participação na trama de 1988-1989 como o personagem Laudelino, marido de Aldeíde (Lilia Cabral), um senhor português. Ele morou em Portugal com Aldeíde após se casar com a brasileira e depois de sua morte, a personagem de Lilia Cabral voltava ao Brasil diferente e com a fortuna dele em mãos. Ivan faleceu em outubro de 2001, no Rio de Janeiro, aos 69 anos de idade. Ele sofria com um câncer de intestino.

Os últimos trabalhos de Ivan Albuquerque foram os filmes O Trapalhão e a Luz Azul (1999), Orfeu (1999) e Zazá (1997) e as novelas Explode Coração (1995 - 1996) e Fera Ferida (1993).

Maria Isabel de Lizandra

Maria Isabel de Lizandra interpretou Marisa em Vale Tudo, uma grande amiga de Raquel (Regina Duarte). A morte da artista é uma das mais recentes da lista, ela se foi em março de 2019, aos 72 anos de idade, vítima de uma pneumonia. Na época do falecimento, Maria Isabel estava afastada das telinhas já há muitos anos, seu último trabalho foi a minissérie Labirinto, de 1998.

Entre Vale Tudo e seu último projeto, ela esteve também em Tieta (1989 - 1990), Filhos do Sol (1991), Por Amor e Ódio (1997), Você Decide (1996 - 1997) e Mulher (1998).

Paulo Porto

Paulo Porto foi Queiroz na novela Vale Tudo, um senhor rico, amigo de Celina (Nathália Timberg). O ator faleceu em julho de 1999, aos 81 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. Na época, ele estava internado no Hospital Amil de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, há 20 dias por conta de uma pneumonia. Depois de atuar em Vale Tudo, ele esteve em apenas dois projetos, Dedé Mamata (1988) e Desejo (1990).

Antes, ele esteve em Os Fantasmas Trapalhões (1987), Com Licença, Eu vou à Luta (1986), Memória do Cárcere (1984), entre outros.

Sebastião Vasconcelos - atores da novela Vale Tudo que já morreram

Veterano bastante conhecido das telinhas, o ator Sebastião Vasconcelos interpretou Salvador em Vale Tudo, o pai de Raquel (Regina Duarte) e avô de Maria de Fátima (Gloria Pires). Na história ele era funcionário da Receita Federal em Foz do Iguaçu, um homem íntegro que morria logo no começo da trama, o que desencadeava vários acontecimentos no folhetim.

Sebastião Vasconcelos morreu aos 86 anos de idade, em julho de 2013, em decorrência de choque séptico. Ele estava internado na época no Hospital Israelita Albert Sabin (Hias), na Zona Norte do Rio de Janeiro, por conta de uma pneumonia. Seus últimos trabalhos foram na Record TV, as novelas Os Mutantes: Caminhos do Coração (2008) e Caminhos do Coração (2007 - 2008). Antes disso, ele esteve e Cabocla (2004), na Globo. Atualmente ele aparece na reprise de Mulheres de Areia na TV Globo.

Leia - 20 atores de Mulheres de Areia que já morreram e deixaram saudade

Zilka Salaberry

Zilka Salaberry foi a intérprete de Rute na novela Vale Tudo, uma ex-empregada dos Roitman, que tinha um segredo, ela sabia que o filho de Odete Roitman havia morrido por causa dela. Zilka morreu em março de 2005, aos 87 anos de idade. Ela foi intérprete da Dona Benta das telinhas entre 1977 e 1982 e somou diversos trabalhos na carreira. Depois de interpretar Rute em Vale Tudo, ela esteve em iutras obras marcantes, como Tarcísio & Glória (1988), Top Model (1989), Que Rei Sou Eu? (1989), Araponga (1990 - 1991), Irmãos Coragem (1995), Corpo Dourado (1998), entre outros. Sua última novela foi Esperança (2002 - 2003).

Jairo Lourenço

Jairo Lourenço interpretou Luciano na trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, um colega de trabalho de Ivan na TCA, empresa de aviação. O ator faleceu há poucos anos, ele se foi em dezembro de 2021, aos 60 anos de idade. Sua morte foi confirmada pelo município de São José dos Pinhais, pois ele foi atendido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região na época do óbito, mas a causa não foi revelada.

Seus últimos trabalhos nas telinhas foram ao ar muito antes de sua morte. Jairo esteve em A Diarista em 2005, O Dono do Mundo em 1991, Mãe de Santo em 1990 e Pantanal, também em 1990.

Sérgio Mamberti de Vale Tudo já faleceu

Um dos maiores atores da televisão brasileira, Sérgio Mamberti interpretou Eugênio na novela Vale Tudo, o antigo copeiro da casa de Celina. Ele poderia ser considerado quase da família, mas as relações sociais de classe não permitiam tal aproximação. Mesmo assim, ele era um esnobe. Além disso, ele adorava cinema e era profundo conhecedor das obras entre os anos 1930 e 1950 dos filmes americanos.

Sérgio Mamberti também é uma das mortes mais recentes entre as despedidas do elenco de Vale Tudo. Ele faleceu em setembro de 2021, aos 82 anos de idade, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Além de vários trabalhos em novelas, ele ficou muito conhecido por ter sido o Doutor Vitor da série Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura.

Pedro Paulo Rangel - atores da novela Vale Tudo que já morreram

Pedro Paulo Rangel viveu Adálio na novela Vale Tudo, o irmãos de Aldeíde (Lilia Cabral). Ele era um homem muito bondoso, até demais, e só via o lado bom das coisas. Por estar sempre de bom humor, ele era apelidado de Poliana. Ao longo da história, virava um grande amigo de Raquel (Regina Duarte).

O ator Pedro Paulo Rangel faleceu em dezembro de 2022, aos 74 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória. Ele estava internado desde outubro daquele ano por conta do tratamento de uma doença pulmonar. Seus últimos projetos na televisão foram IndependênciaS (2022), Prata da Casa (2017), 3 Teresas (2014), Por Isso Eu sou Vingativa (2014) e o filme O Concurso (2013).

Leia também - Lidia Brondi hoje: como está a Solange de Vale Tudo após mais de 30 anos