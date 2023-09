Valentina Herszage novelas: atriz começou em Pega Pega; relembre

Valentina Herszage, 25, está de volta às novelas da Globo, interpretando Cris no remake de "Elas por Elas". A atriz já é conhecida por seu trabalho em outras novelas da emissora, onde ganhou destaque no horário das sete, além de ter interpretado a jovem Hebe Camargo na série do Globoplay que leva o nome da apresentadora.

Qual foi a primeira novela de Valentina Herszage?

A atriz estreou na Globo em 2017, quando interpretou Bebeth na novela "Pega Pega". A personagem era filha de Eric (Mateus Solano), um dos protagonistas da trama escrita por Claudia Souto.

A garota vivia em conflitos com o pai, não por querer o dinheiro dele, mas por atenção. Bebeth ficou muito traumatizada e carente ao perder a mãe em um acidente de carro ainda na infância, o que influenciou sua vida até a adolescência.

A jovem tinha uma péssima relação com Pia (Mariana Santos), braço direito de seu pai, até descobrir que foi gerada por ela e não pela mulher que acreditava ser sua mãe.

A personagem só fez as pazes com o pai e com a ex-assessora na reta final da novela, quando passou a conviver em harmonia com Eric e a nova esposa dele, Luíza (Camila Queiroz).

Atriz interpretou Hebe Camargo na juventude

Em 2019, Valentina Herszage interpretou a apresentadora Hebe Camargo na juventude no seriado "Hebe", lançado no Globoplay. Quem assume o papel da famosa quando adulta é a atriz Andréa Beltrão.

A série, composta por dez episódios, conta a história de uma das apresentadoras mais famosas do país por meio das memórias da loira, de forma não cronológica. Valentina retrata os momentos vividos por Hebe entre os anos de 1943 a 1954. Com um papel de grande relevância, a jovem atriz recebeu muitos elogios da crítica especializada, que se surpreendeu com a performance da carioca.

Quanto Mais Vida, Melhor

A atriz conquistou seu segundo papel em novelas da Globo em "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021), interpretando Flávia. No folhetim, a personagem foi o par romântico de Guilherme, interpretado por Mateus Solano - o ator interpretou o pai dela na novela anterior, o que causou certo estranhamento no público.

Flávia é uma dançarina de pole dance que foi criada pelo pai, Juca (Fabio Herford), e não tolera a madrasta Odete (Luciana Paes). A protagonista ganha dinheiro seduzindo os clientes da boate Pulp Fiction, até que se envolve em um roubo ao lado de Cora (Valentina Bandeira).

Valentina Herszage em Elas por Elas

A carioca retornou às telinhas em setembro deste ano para interpretar Cris no remake de "Elas por Elas". A personagem é a filha caçula de Lara (Deborah Secco) e Átila (Sérgio Guizé), e irmã de Yeda (Castorine). A jovem tem uma personalidade bastante diferente da irmã e ostenta a vida de luxo que leva nas redes sociais. Ao longo da trama, Cris ficará interessada em Giovanni (Filipe Bragança), filho de Helena (Isabel Teixeira), tornando-se rival de Ísis (Rayssa Bratillieri), que também se apaixonará pelo rapaz. Na versão original da trama, a personagem foi interpretada pela atriz Thaís de Campos. Além do trabalho em novelas, Valentina Herszage esteve em outros dois seriados. A atriz fez parte do elenco de "Fim", do Globoplay, interpretando Maria Clara. Também atuou em "Suíte Magnólia", do canal Futura. No currículo da atriz estão os filmes "Mate-Me Por Favor" (2015), "Homem Onça" (2021), "Raquel 1:1" (2023) e "O Mensageiro", para citar alguns. Valentina também teve experiência no teatro antes de iniciar sua carreira na televisão.

