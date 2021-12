Estrelando a trama “Quanto Mais Vida Melhor”, Valentina está envolvida com a arte desde criança, mas não vem de uma família de famosos, como tantos outros do meio. A jovem foi de contramão as profissões do pai e da mãe e é por enquanto a única atriz da família. Conheça os pais de Valentina Herszage!

Quem são os pais de Valentina Herszage?

Valentina Herszage, de 23 anos, é filha da psicanalista Mônica Coutinho Herszage e o empresário Marcello Herszage. A mãe da atriz é bem reservada nas redes sociais e mantém sua conta no Instagram fechada. Já o pai de Valentina possui uma conta aberta na rede social de Mark Zuckerberg, mas é pouco ativo por lá. O perfil de Marcello conta com algumas fotos publicadas ao lado dos filhos.

Em sua conta oficial no Instagram, Valentina Herszage compartilha várias fotos ao lado dos pais. A moça mostra momentos com a família e faz declarações de afeto. A atriz tem um irmão mais novo chamado Guilherme Coutinho Herszage, o garoto também é reservado e mantém sua conta no Instagram fechada.

Em entrevista ao site oficial da TV Globo em 2017, a moça disse que para compor a personagem de Bebeth em Pega Pega, que sofria com transtornos psicológicos, contou com a ajuda da mãe por ser uma profissional da área da saúde.

Pais na ficção

Valentina Herszage já ganhou dois pais no mundo das novelas, primeiro em Pega Pega, seu primeiro trabalho em um folhetim, e agora em Quanto Mais Vida Melhor.

Em Pega Pega, a garota foi filha de Eric, personagem interpretado por Mateus Solano. A dupla tinha problemas no relacionamento de pai e filha e o empresário não dava a devida atenção para a menina, que era órfão de mãe.

Na atual novela das 7, o pai da personagem de Valentina Herszage é Juca, interpretado por Fabio Herford. O homem foi abandonado pela mãe da filha e hoje é casado com Odete (Luciana Paes).

