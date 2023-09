Quem canta a música de abertura de Elas por Elas no remake

A aguardada estreia do remake de Elas por Elas chegou às telinhas e assim o público pôde conferir como ficou a abertura, que reutilizou a canção que marcava também a versão original de 1982. Três cantoras regravaram o sucesso para a releitura e para quem não conseguiu identificar todas as vozes na produção, vamos te esclarecer quem é quem e quais são as outras faixas marcantes da trilha sonora.

Abertura da novela Elas por Elas

As cantoras que emprestaram suas vozes para a abertura do remake de Elas por Elas foram Ivete Sangalo, Preta Gil e Duda Beat. A faixa Coisas da Vida foi composta por Augusto César e Nelson Motta e ficou conhecida na voz da banda The Fevers na versão original de Elas por Elas.

Na releitura, a canção é bastante parecida com o que o público já conhecia e ganhou algumas poucas mudanças de ritmo, sem mexer na letra. Petra Gil é quem começa a música e depois é seguida por Duda Beat. Ivete Sangalo é a terceira soltar a voz e só então elas começam a cantar em conjunto.

No começo de setembro, em coletiva de imprensa de Elas por Elas, a diretora artística da novela, Amora Mautner, revelou em primeira mão os nomes das cantoras que dariam vida para a abertura da novela e disse que a escolha da produção do folhetim foi manter a memória afetiva do público que acompanhou a versão de 1982, por isso não houve troca de música.

Entre as três cantoras, Preta Gil e Ivete Sangalo são as veteranas, Preta, de 49 anos, é filha de um dos maiores cantores do país, Gilberto Gil, e vem lançando álbum há duas décadas, sendo dona de hits como Sinais de Fogo, Meu Corpo quer Você, Suave, entre outras.

Ivete Sangalo, de 51 anos, também dispensa apresentações e está no meio artístico desde os anos 90, quando ficou conhecida ao ser vocalista da Banda Eva. Depois do sucesso com o grupo, ela seguiu a carreira solo, que mantém até hoje, e tem canções marcantes como Festa, Quando a Chuva Passar, Sorte Grande, entre outras.

Duda Beat, de 35 anos, é a mais nova entre as três vozes que aparecerem na abertura de Elas por Elas, e com a carreira mais recente. O primeiro álbum da loira foi lançado em 2018, intitulado Sinto Muito, e ficou no Top 10 da lista da Rolling Stone de melhores álbuns nacionais daquele ano. Depois disso, ela lançou mais dois álbuns, Te Amo lá Fora e T3 4MO l4 FOR4 RMX.

VÍDEO - Veja como ficou e assista a abertura de Elas por Elas:

Relacionado - Relembre a abertura da novela Elas por Elas de 1982 e assista

Trilha sonora de Elas por Elas

Além da abertura na voz de Ivete Sangalo, Preta Gil e Duda Beat, a novela Elas por Elas também tem uma trilha sonora recheada de outros hits que trazem grandes cantores como Marisa Monte, Miley Cyrus, Rita Lee, Sidney Magal, entre outros.

Cada uma das protagonistas de Elas por Elas terá uma música tema. Começando por Lara, interpretada por Deborah Secco, personagem que une todas as outras, a canção tema será All You Gotta Do Is Call Me, na voz de Kim Sota, que é a versão em inglês do hit Basta Você me Ligar do Barões da Pisadinha. Taís (Késia) tem uma faixa nacional como seu tema, Você, de Tim Maia.

Para Adriana (Thalita Carauta), a canção será Alma Sebosa, de Johhny Jooker, e Natália (Mariana Santos) ganha a música Sangue Latino, de Secos & Molhados. Carol, papel de Karine Teles, a canção escolhida foi Saúde, de Rita Lee, e para a vilã Helena (Isabel Teixeira), Perhaps Perhaps Perhaps de Lisa Bassenge com The J-Chestra foi a escolha. A sétima e última protagonista, Renée (Maria Clara Spinelli), ficou com Beija Eu de Marisa Monte.

Outro nome marcante da novela Elas por Elas, o personagem Mário Fofoca, de Lázaro Ramos, ganha duas canções, Melo do Piripipi, da cantora Gretchen, e Meu Sangue Ferve por Você, de Sidney Magal. Você pode escutar a trilha sonora completa no Spotify oficial da TV Globo!

Trilha sonora de Elas por Elas

Coisas da Vida (abertura) - Preta Gil, Duda Beat e Ivete Sangalo

Melô de Piripipi - Gretchen

Saúde - Rita Lee

Meu Sangue Ferve por Você - Sidney Magal

Tous Les Jours - Lupisa e os Alquimistas e Izy Mistura

Alma Sebosa - Johnny Hooker

Sangue Latino - Secos & Molhados

Don't Worry, Be Happy! - Mart'nália

Angels Like You - Miley Cyrus

Meu Paraíso - Julia Mestre e Lux & Tróia

Beija Eu - Marisa Monte

All You Gotta Do Is Call Me - Kim Sota

Perhaps Perhaps Perhaps - Lisa Bassenge com The J-Chestra

These Boots are Made for Walkin' - Lewonda, Bela Negreiros e Sergiopí

Confira - Como termina a novela Elas por Elas de 1982?