Atrizes de Elas por Elas: elenco muda na passagem do tempo

Em Elas por Elas, sete amigas se reencontram após 25 anos de separação depois que Lara (Kiria Malheiros/Debora Secco) encontra uma foto antiga do grupo e resolve fazer uma reunião. Por conta desta grande passagem do tempo de mais de duas décadas, essas personagens precisaram de duas atrizes para interpretá-las, uma na versão adolescente no passado e a outra como adulta nos tempos atuais. Veja quem é quem na história!

Helena | Atrizes de Elas por Elas

Helena é a megera entre as sete amigas protagonistas de Elas por Elas e a com o caráter mais dúbio. Na fase jovem, a personagem é interpretada por Fernanda Lasevitch, de 27 anos, e com a passagem do tempo na história passa para as mãos da veterana Isabel Teixeira, de 49 anos. Fernanda Lasevitch fez algumas participações nas novelas Vai na Fé (2023), Amor de Mãe (2019 - 2020) e Malhação Toda Forma de Amar (2019), além de se destacar também com o filme Medusa (2021). Já Isabel chamou atenção do país em 2022 ao viver a marcante Maria Bruaca no remake de Pantanal.

Em Elas por Elas, Helena é rica e herdeira de Sérgio (Marcos Caruso), dono de fábrica de cosméticos. Acostumada a ter tudo o que quer por conta de seu dinheiro, ela acaba roubando o namorado da amiga Adriana (Mari Oliveira/ Thalita Carauta) e engravida dele. Os 25 anos de separação do grupo se passam e no reencontro Adriana descobre que a ex-amiga e o ex-namorado continuam juntos e que são pais de Giovanni (Filipe Bragança).

Lara

Responsável pela união das sete protagonistas, Lara é vivida por Kiria Malheiros, de 19 anos, na fase jovem e Debora Secco, de 43 anos, na versão adulta. Kiria é a mais famosa entre o elenco de protagonistas antes da passagem do tempo, a atriz está nas telinhas desde criança e já trabalhou em diversas obras da TV Globo, como Salve Jorge (2012 - 2013), Império (2015), Malhação (2015 - 2016), Os Dias Eram Assim (2017), entre outras. Debora Secco também é uma atriz que dispensa apresentações e trabalha na TV Globo desde os anos 90.

A história de Lara mostrará uma total reviravolta após seu reencontro com as amigas. Longe da carreira no direito desde que se casou com o advogado Átila (Sergio Guizé) e virou uma dondoca, ela fica viúva no primeiros capítulos de Elas por Elas e para piorar descobre que o marido a estava traindo. Lara então fica obcecada com a ideia de descobrir com quem o amado estava na hora em que morreu, sem nem imaginar que esta mulher misteriosa é sua amiga Taís (Késia), que não tinha ideia que Átila era casado.

Reneé | Atrizes de Elas por Elas

Nos flashbacks de Elas por Elas, o papel de Reneé fica com Shi Menegat, de 29 anos, que é uma pessoa não-binária, e com a passagem de tempo é interpretada pela atriz trans Maria Clara Spinelli, de 48 anos. Shi Menegat que se destaca em sua primeira novela, tem trabalhos no teatro e no cinema, além de já ter aparecido em videoclipes, e vai viver a fase de Reneé antes da transição de gênero. Maria Clara Spinelli, que interpreta Reneé adulta e já após a transição, esteve em outros projetos da TV Globo, como salve Jorge (2013), Supermax (2016) e A Força do Querer (2017) e vive sua primeira protagonista.

A história de Reneé em Elas por Elas será com altos e baixos, já que sua vida aparentemente perfeita sofrerá um baque logo após o reencontro com as amigas de adolescência. Casada com Wagner (César Mello), com quem administra uma padaria e cria os enteados Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha), ela é abandonada pelo amado, que leva todo o dinheiro da família. Com isso, ela fecha o estabelecimento e vai morar de favor na casa da irmã, Érica (Monique Alfradique), onde tem que lidar com o cunhado preconceituoso Edu (Luís Navarro). No entanto, ela encontra uma saída ao tentar empreender.

Carol | Atrizes de Elas por Elas

Carol é vivida na fase jovem pela atriz Sabrina L’Astorina, de 24 anos, e é papel de Karine Teles, de 45 anos, na fase adulta após a passagem de tempo de Elas por Elas. Sabrina é filha de Élida L'Astorina, atriz e dubladora, e conhecida por seu trabalho na dublagem. Ela já deu voz a personagens como Destiny em As Apimentadas (2017), Imani em Mistério em Paris (2023), Ket em The Witcher: A Origem, entre outros.

Karine Teles ficou conhecida no país por causa de seu trabalho no cinema nacional, ao ganhar destaque em obras como Que Horas ela Volta? (2015), Bacurau (2019), Benzinho (2018), entre outros, e chamou atenção do público ao viver a mimada Madeleine na segunda fase do remake de Pantanal, no ano passado.

A personagem de Carol em Elas por Elas é muito bem sucedida, ela é uma fisioterapeuta e neurocientista premiada, também professora universitária, mas algo falta em sua vida, já que durante muitos anos ela viveu apenas para a carreira e esqueceu de se dedicar também para a vida pessoal. Com o reencontro com as amigas após 25 anos, ela começa a questionar o que fez de certo e errado durante todos esses anos.

Taís | Atrizes de Elas por Elas

Outra entre as protagonistas de Elas por Elas é Taís, interpretada por Liza Del Dala, de 23 anos, que vive a personagem antes da passagem de tempo, e Késia, de 38 anos, que fica com o papel na fase adulta. Liza Del Dala ainda não tem muitos projetos no currículo, mas chamou bastante atenção no ano passado com a série Bom dia, Verônica, da Netflix, e a novela Pantanal na TV Globo. Já Késia é uma estreante das novelas, mas já esteve em Shippados (2019) e Pais de Primeira (2018), além de ser conhecida por seu trabalho na música. Ela chegou a competir no The Voice em 2012 e fez parte do time treinado por Lulu Santos.

Na história de Elas por Elas, Taís é uma modelo bem sucedida e irmã de Maria Fofoca (Lázaro Ramos), detetive particular que não se dá muito bem em sua área e vive em busca de um grande caso para alavancar a carreira. Ela se envolve com um homem chamado Herbert e que acredita ser coach, mas no reencontro com as amigas de 25 anos atrás descobre que na verdade ele é Átila, advogado marido de Lara. Ela tenta esconder seu segredo, mas Lara coloca Maria Fofoca para descobrir quem é a amante do marido e a mulher fica em apuros.

Natália em Elas por Elas

Na fase jovem de Elas por Elas, Natália é papel de Jade Mascarenhas, atriz de As Fives (2020 - 2023) que cria vídeos para a internet e também já trabalhou para o Porta do Fundos. Com a passagem do tempo, a personagem fica com Mariana Santos, de 47 anos, que entrou no elenco pouco antes do começo das gravações de Elas por Elas para substitutir Monica Iozzi, de 41 anos, que precisou deixar o projeto por problemas de saúde.

Natália é uma das personagens com problemas mais sérios na história. Antes da separação do grupo, 25 anos atrás, ela perdeu o irmão gêmeo, que morreu em um fatídico fim de semana em que estava com as amigas. Por ter certeza que uma delas empurrou seu irmão, ela começa a investigar o que realmente aconteceu quando reencontra as seis protagonistas.

Adriana

A sétima e última protagonista de Elas por Elas é Adriana, vivida por Mari Oliveira, de 26 anos, na fase jovem, e depois fica com Thalita Carauta, de 40 anos, com a passagem de tempo. Mari Oliveira não é conhecida no mundo das novelas, mas chamou atenção com dois filmes nos últimos anos, Mate-me Por Favor (2015) e Medusa (2021), além de ter aparecido também em Baile de Máscaras (2019) e Dois Tempos (2023).

Thalita Carauta é muito conhecida no país, fez parte do elenco do Zorra Total por mais de uma década e participou de diversas comédias como S.O.S mulheres, A Mulher Invisível, entre outras. Nas novelas, a atriz chamou atenção recentemente como a personagem Mauritânia em Todas as Flores (2022 - 2023).

Em Elas por Elas, Adriana é uma veterinária que tem uma filha, Ísis (Rayssa Bratillieri). No passado, ela era noiva de Jonas (Dani Flomin/Mateus Solano), mas acabou sendo traída pelo amado, que ficou com Helena depois que recebeu várias promessas da ricaça. O reencontro do grupo após 25 anos mexem com a cabeça da mulher, que não queria reviver as feridas do passado.