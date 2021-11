Veja como está a atriz Françoise Forton hoje

Françoise Forton é uma atriz veterana da TV. A artista iniciou sua carreira em 1969 na Globo e já passou por outras emissoras, como a Record. Nas décadas de 80 e 90, ficou famosa por interpretar protagonistas de novelas como Tieta (1989), Perigosas Peruas (1992) e Explode Coração (1995). Seu último trabalho nas telinhas foi em 2019, na Record. Por onde anda Françoise Forton hoje?

Françoise Forton hoje

A artista não faz novelas há dois anos. Em 2019, ela interpretou Olympia em Amor Sem Igual, da Record. Antes disso, ela esteve em dezenas de produções da Globo, como Tempo de Amar (2017), I Love Paraisópolis (2015), Sexo e as Negas (2o14), Amor à Vida (2013). A carioca foi uma das participantes do reality Super Chef Celebridades, exibido no Mais Você em 2018, e da Dança dos Famosos, em 2015.

No currículo da carioca, também estão as novelas da Record como Ribeirão do Tempo (2010), Promessas de Amor (2009), Caminhos do Coração (2008) e Luz do Sol (2007).

Hoje, a artista tem 64 anos. Quando ela tinha 33, ela passou por um momento delicado de sua vida quando descobriu um câncer de colo de útero – foi justamente na época em que ela viveu a vilã Helena na novela Tieta, um dos maiores sucessos da Globo. Felizmente, a atriz superou a doença e virou essa página em sua vida.

Atualmente, Françoise é casada com produtor Eduardo Barata, com quem está junto desde 2010. Ela tem um filho, Guilherme Forton Viotti, fruto de um relacionamento anterior.

Para quem está com saudades de ver a atriz nas telinhas, a carioca está no ar na reprise de O Clone, no Vale a Pena Ver de Novo. Na história escrita por Gloria Perez, ela interpreta Simone Castelar.

No Instagram, a atriz compartilha muitas memórias de seus principais trabalhos na Globo e no teatro.

