Como está Adriana Lessa hoje, a Deusa da novela O Clone

Intérprete de Deusa na novela O Clone, Adriana Lessa hoje está bem diferente da época da novela. A atriz viveu uma importante personagem da trama escrita por Glória Perez, sendo a mulher que deu à luz a Léo (Murilo Benício), criado pelo Dr. Albieri (Juca de Oliveira) após a morte de Diogo. Abaixo, veja por onde a artista anda.

Como está Adriana Lessa hoje?

Atualmente, Adriana Lessa está com 50 anos de idade. Seu último trabalho em novelas foi em O Sétimo Guardião (2018), em que interpretou a personagem Clotilde. Nos últimos anos, a atriz esteve nos seriados Bugados (2019) e A Garota da Moto (2019).

No ano passado, ela foi convidada para atuar no filme policial Rally, paixões e fúria nos sertões do Brasil, ainda sem data estreia. Foi durante as gravações que ela reencontrou Igor Cotrim, com quem está em um relacionamento desde 2020 – os dois já se conheciam desde a infância, mas ficaram anos sem contato.

Após o sucesso de O Clone, a atriz esteve em outras novelas e seriados. Ela pode ser assistida em Cidade Proibida (2017), Sexo e as Negas (2014), Sessão de Terapia (2013) e Senhora do Destino (2004). Ela também participou de Escrava Mãe (2016), novela da Record, e entre 2006 e 2010, foi apresentadora do TV Fama, da Rede TV, ao lado de Nelson Rubens.

O que acontece com Deusa na novela O Clone?

No capítulo final de O Clone, a batalha judicial pelo reconhecimento da paternidade de Léo chega ao fim. Leônidas (Reginaldo Faria) sai vitorioso ao ser declarado pela justiça como o pai do clone. Deusa, que travou uma guerra com o empresário ao longo da trama, não queria esse desfecho.

Ela é reconhecida como a mãe do clone, mas não tem a oportunidade de comemorar com ele. Isso porque Léo parte para o Marrocos junto com Albieri, após o segredo do cientista ser exposto para toda a sociedade.

Deusa tem um fim melancólico ao ficar esperando que um dia seu filho volte para ela.