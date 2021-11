Veja como está Sienna Belle hoje, a Frida de Carinha de Anjo

Carinha de Anjo foi exibida pela primeira vez no SBT em 2016 e agora está sendo reprisada pela emissora enquanto as novelas inéditas continuam em gravação. Na trama infantil, Sienna Belle interpretou Frida, uma menina que adorava pregar peças e tirar sarro de Dulce Maria (Lorena Queiroz). Cinco anos depois, a atriz está bem diferente. Abaixo, veja como está a Frida de Carinha de Anjo hoje.

Como está a Frida de Carinha de Anjo hoje?

Sienna Belle é canadense, mas vive no Brasil desde os três anos de idade. Sua primeira aparição na TV foi em 2015, quando tinha 7 anos, no programa do apresentador Raul Gil. A garota também é cantora e fez sucesso com sua interpretação da música Love Me Like You Do, de Ellie Goulding.

Em 2016, aos oito anos, ela entrou para o elenco de Carinha de Anjo. Sua personagem era uma pequena vilã, que não deixava Dulce Maria em paz.

Desde então, Sienna tem focado em sua carreira musical. Em 2017, ela lançou seu primeiro videoclipe, Ligada na Tomada. No mesmo ano, a artista mirim lançou seu primeiro álbum de estúdio, autointitulado.

O último trabalho na TV da atriz de 13 anos de idade foi em 2019, na sitcom Bugados, em que ela interpreta a protagonista Carol.

Como assistir a novela?

A reprise de Carinha de Anjo é exibida de segunda a sexta, às 20h30, horário de Brasília, no SBT. Para assistir, basta sintonizar no canal no horário indicado.

Também é possível assistir pela internet, em www.sbt.com.br/ao-vivo. Basta clicar no vídeo que aparece na tela para ter acesso gratuito ao sinal da emissora.

Para quem não consegue acompanhar o folhetim durante a exibição ao vivo, é possível assistir os capítulos das novelas do SBT depois da transmissão na TV. Você pode ver gratuitamente no SBT Vídeos, a única obrigatoriedade é a criação de uma conta no site.