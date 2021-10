Como está a Dulce Maria de Carinha de Anjo hoje

Em reprise, de segunda a sexta, o SBT tem assistido uma das novelas infantis mais populares do canal. Cerca de 5 anos se passaram desde a primeira exibição do folhetim nas telinhas e muita coisa mudou desde então, como a vida e aparência do elenco, principalmente o mirim. Saiba como está a atriz que interpretou Dulce Maria em Carinha de Anjo hoje em dia.

Dulce Maria da novela Carinha de Anjo hoje

Quando viveu Dulce Maria em Carinha de Anjo, a atriz Lorena Queiroz tinha 5 anos. Hoje a garota já completou uma década de vida e continua atuando, somando um currículo bem cheio para alguém tão novo.

A pequena estreou nas telinhas como Dulce Maria em Carinha de Anjo em 2016 e ficou no ar até o ano seguinte. Em 2017 ela conquistou dois grandes projetos, um no teatro e outro no cinema.

Nos palcos, a menina viveu Marta no musical A Noviça Rebelde. Já nas telonas ela interpretou a versão criança da personagem de Larissa Manoela em Meus 15 Anos. Neste mesmo ano ela venceu a categoria de Revelação da TV no Prêmio UOL, além de Melhor Artista Mirim no Troféu Contigo.

Em 2020 ela lançou o filme 10 Horas para o Natal e atualmente também se dedica ao trabalho de criação de conteúdo na internet. No Instagram ela tem mais de 6 milhões de seguidores.

Carreira da atriz Lorena Queiroz

A garota chamou a atenção de uma agência aos quatro anos de idade, quando participou da uma convenção de talentos, chamada Projeto Passarela. O evento aconteceu em 2015 e a partir daí ela entrou para o time da agência 3 Marias. Depois disso, ela foi convidada para representar sua cidade no Miss São Paulo e levou o grande prêmio para casa, assim, ela pôde representar todo o estado e ficou entre as 5 melhores do Brasil.

Ela recebeu o título de Miss Brasil Fotogenia e a partir daí recebeu muitas propostas de campanhas, catálogos e começou a fazer cada vez mais testes, como o de Carinha de Anjo no SBT, em que viveu Dulce Maria na novela, hoje um de seus maiores sucessos.

Além da carreira como atriz, a garota também se dedica ao mundo da música. Um dos trabalhos mais recentes da jovem foi o videoclipe da canção Pra Lá e Pra Cá.

