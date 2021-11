Veja o antes e depois do elenco da novela Bebê a Bordo

Bebê a Bordo foi exibida pela Globo entre 1988 e 1989 e também já foi reprisada pelo Viva. Agora, o folhetim entra para o catálogo do GloboPlay. Já faz 32 anos desde o fim das filmagens da trama das sete, que traz como protagonistas os atores Tony Ramos e Isabela Garcia nos papéis de Ana e Tonico. Abaixo, veja o antes e depois do elenco de Bebê a Bordo.

Ana (Isabela Garcia) – Antes e depois do elenco de Bebê a Bordo

Atualmente, Isabela Garcia está com 54 anos de idade. Depois de Bebê a Bordo, ela seguiu carreira artística. Sua última novela na Globo foi em 2018, em O Sétimo Guardião, em que ela interpretou Judith. Nos últimos anos, também esteve em Êta Mundo Bom! (2016), Malhação: Casa Cheia (2013) e Lado a Lado (2012).

Tonico (Tony Ramos) – Antes e depois do elenco de Bebê a Bordo

Tony Ramos continua sendo um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Atualmente com 74 anos, o ator esteve em Verão 90 (2019), O Sétimo Guardião (2018) e Tempo de Amar (2017), sendo esses seus últimos trabalhos na Globo. Neste ano, estrelou o filme 45 do Segundo Tempo, que estreou em setembro.

Ângela (Maria Zilda Bethlem)

Assim como os outros atores da novela, Maria Zilda Bethlem, atualmente com 68 anos, também esteve em outras tramas da Globo. Seus últimos trabalhos na emissora foram em Êta Mundo Bom! (2016), Aquele Beijo (2011) e Ti Ti Ti (2010). Mais recentemente, ela atuou na série da HBO Brasil, Pico da Neblina (2019).

Mainha (Ilva Niño) – Antes e depois do elenco de Bebê a Bordo

Hoje, Ilva Niño tem 86 anos de idade. Em 2020, participou da sitcom do Multishow, Os Roni. Suas últimas novelas foram O Outro Lado do Paraíso (2018), Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016) e Saramandaia (2013).

Celso (João Signorelli)

Após Bebê a Bordo, João Signorelli atuou em outras novelas da Globo, como O Dono do Mundo (1991) e O Mapa da Mina (1993) – seu último trabalho na emissora foi em 2013, em Salve Jorge. Na TV, ele esteve nos últimos anos em Chiquititas (2014) no SBT. Hoje, o ator está com 64 anos.

Zezinho (Léo Jaime)

Atualmente com 61 anos, o intérprete de Zezinho continua sua carreira como ator, compositor, escritor e jornalista. Esteve em Bom Sucesso (2019), Novo Mundo (2017) e Malhação Sonhos (2014), além de ter participado da Dança dos famosos em 2018, e ter lançado oito álbuns de estúdio entre 1983 e 2008.

Soninha (Inês Galvão)

A intérprete de Soninha tem atualmente 62 anos e anda sumida da teledramaturgia. Seu último trabalho em novelas foi em 2000, em Uga Uga, da Globo. Antes disso, esteve em Vira-Lata (1996) e Quatro por Quatro (1994).

