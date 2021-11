Qual a idade de Cauã Reymond, protagonista de Um Lugar ao Sol?

Um Lugar ao Sol estreou na última segunda-feira (8) e uma questão deixou o público em dúvida: qual a idade de Cauã Reymond? Isso porque os gêmeos aparecem em um primeiro momento com 18 anos, mas logo há uma passagem de tempo de sete anos, em que os personagens já estão adultos.

Qual a idade de Cauã Reymond?

Cauã Reymond atualmente tem 41 anos – o ator nasceu em 20 de maio de 1980. Durante a estreia de Um Lugar ao Sol na noite de ontem, dezenas de espectadores questionaram os papéis vividos pelo ator.

Nas primeiras cenas de Christian e Renato, os dois aparecem com 18 anos de idade e estão prestes a fazer a prova do vestibular. Elenice (Ana Carolina Nogueira) até chega a dizer que seu filho aprendeu a beber e a fumar em uma das escolas mais caras de São Paulo.

Já no primeiro capítulo, houve um salto de sete anos no calendário. Christian continua vivendo no Rio de Janeiro, agora com 25 anos, e está namorando Lara (Andreia Horta).

Mesmo assim, a diferença entre os personagens e o ator ainda é grande – 16 anos separam Cauã Reymond de Christian e Renato.

Web faz memes sobre idade na novela

Nada escapa do olhar atento da audiência e a diferença de idade entre Cauã e seus personagens repercutiu na web. “Botaram até uma peruca estilo Stranger Things no Cauã Reymond pra ele “passar” como alguém de 18 anos”, escreveu um usuário de uma rede social. “Até o momento a maior forçação de barra de #UmLugarAoSol é Cauã Reymond interpretando um rapaz de 18 anos”, postou outro internauta.

Ainda não se sabe se haverá outras passagens no tempo da novela e se os gêmeos vão se aproximar da idade real do ator. Enquanto isso, o público continua achando a situação engraçada.

Caua Reymond 18 anos de idade pic.twitter.com/TtFOcepr1w — lu cas (@lucasqas) November 9, 2021

Cauã Reymond fazendo um personagem de 18 anos #UmLugarAoSol pic.twitter.com/0lRKgc9PyQ — Bárbara Sacchitiello (@basacchitiello) November 9, 2021

Cauã Reymond 41 anos nas costas fazendo papel de 18 mesmo que brevemente achei bizarro kkkkkkkkkkkkk — Aretha 🇧🇷🇳🇬 (@arethasoyombo) November 9, 2021

Eu achando que a Globo tinha forçado demais colocar a Marjorie Estiano como tia da Leandra Leal, agora veio com Cauã Reymond com 18 anos — Ato Ordinatório (@mahteocosta) November 9, 2021