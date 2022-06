Velho do Rio vai morrer? Incêndio no Pantanal vai fazer vítimas

Velho do Rio vai morrer? Incêndio no Pantanal vai fazer vítimas

O Velho do Rio (Osmar Prado) vai ficar entre a vida e a morte mais uma vez. O guardião das belezas naturais do Pantanal vai tentar impedir um incêndio na região, mas acabará sendo queimado pelas chamas. José Leôncio (Marcos Palmeira) vai ter um pressentimento ruim, mas que logo vai passar. Veja se o Velho do Rio vai morrer ou não.

Velho do Rio vai morrer na novela Pantanal?

Velho do Rio não vai morrer na novela Pantanal, ao menos por enquanto. Em cenas previstas para irem ao ar no final de junho, a entidade vai ver um fazendeiro e seus capangas indo atear fogo na mata. O pai de todas as sucuris protege as belezas da região e tenta impedir que o fogo se alastre, queimando a vegetação e matando os animais.

No entanto, ele acabará sendo atingido pelas chamas e agonizará enquanto sua pele queima. Enquanto isso, na fazenda, José Leôncio começará a sentir uma pontada no peito e um grande cansaço, que o deixará preocupado. Ele também sente que algo ruim está acontecendo.

O pai de Jove (Jesuíta Barbosa) vai recorrer a fé a aparecerá rezando para que a sensação ruim e o aperto no peito passem logo.

A oração vai dar certo: o Velho do Rio se transformará em sucuri e será socorrido pelos bombeiros da região, que o levarão para um Centro de Reabilitação de Animais e receberá os devidos cuidados.

Essa é a segunda vez que o Velho do Rio corre risco de vida. Ele já levou um tiro acidentalmente de Muda (Bella Campos) quando foi até a tapera. A jovem tentava se defender da onça que rondava o local, mas acabou acertando a entidade ao invés do animal.

Foi Trindade (Gabriel Sater) quem lhe arrancou a bala do peito – essa, inclusive, foi a primeira aparição do peão misterioso na novela.

Final do Velho do Rio

José Leôncio passa anos de sua vida tentando desvendar o mistério sobre o desaparecimento de seu pai Joventino (Irandhir Santos) e também tenta encontrar o Velho do Rio (Osmar Prado), que aparece para vários personagens, menos para ele.

Frustrado com as tentativas fracassadas de encontrar o Velho, ele até começa a duvidar da existência da entidade. Zé fica ainda mais intrigado quando ouve Trindade e Juma (Alanis Guillen) dizerem que o pai de todas as sucuris possa ser o velho Joventino.

O mistério só é resolvido no capítulo final da novela. José Leôncio se casará com Filó (Dira Paes) e no dia seguinte, depois da união, sentirá fortes dores no peito. Durante as crises de dor, sua alma finalmente se reencontrará com a de seu pai, que se revela ser o Velho do Rio.

Ele contará para o filho tudo o que aconteceu – que morreu durante a caçada de marruás após ser picado por uma cobra e seu espírito se tornou a entidade que protege o Pantanal.

Zé morre de infarto, mas sua alma se torna o novo Velho do Rio. Seu pai dirá que daquele dia em diante, Zé Leôncio deverá cuidar de seus filhos, netos e da região, assim como ele fez todos esses anos.

+ Música de Marília Mendonça na novela Pantanal é tema de Maria Bruaca