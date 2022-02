Yuri Xavier O Clone: como está o ator que fez ‘Zé Roberto’

Yuri Xavier em O Clone chamou atenção como Zé Roberto quando se tornou par romântico de Samira, papel de Sthefany Brito. A menina não podia namorar Zé por conta da religião, o garoto não era muçulmano, e o pai de Samira era pulso firme. Na época em que interpretou o personagem, Yuri tinha apenas 15 anos de idade, hoje ele deixou a atuação de lado e mora em outro país.

Como está o ator Yuri Xavier de O Clone?

Yuri Xavier hoje está com 35 anos de idade e não é mais ator. O último papel do carioca foi o de Zé Roberto na novela de Gloria Perez, de 2001 a 2002, depois disso ele ficou pouco tempo no Brasil e cerca de 2 anos depois se mudou para os Estados Unidos, no total ele já visitou mais de 45 países.

Atualmente, Yuri Xavier de O Clone é casado com Meredith Laing, uma norte-americana, e tem duas filhas, Juliana e Chloé. Trabalhando na área do marketing e design, de acordo com os dados da página de Yuri no Linkedin, ele é diretor executivo (CEO) da empresa estadunidense Ligné Agency desde 2013, que tem escritórios em Los Angeles, Houston, Miami e São Paulo, além de ser fundador da Createurs Design Awards, que nasceu em 2019 e tem sede em Nova York.

O executivo prefere manter sua vida pessoal privada e tem uma conta fechada no Instagram. No perfil ele segue menos de 1000 pessoas e possui 6 mil seguidores.

Os únicos trabalhos de Yuri Xavier na televisão aconteceram no SBT e na Globo, além de viver Zé Roberto em O Clone, ele também atuou em Chiquititas, como o personagem Yuri, e também foi Bad Tripa no programa Bambuluá, de Angélica nos anos 2000.

Segundo a página do famoso no IMDB, em 2005, enquanto já morava nos Estados Unidos, país que permanece até hoje, ele foi assistente de produção em um curta metragem chamado “The Invitation”, depois disso ele nunca mais pisou em um set de filmagem.

Final de Zé Roberto em O Clone

No final da novela O Clone, Mohamed (Antonio Calloni), pai de Samira, permite que a garota namore Zé Roberto. Mas isso só acontece depois que o garoto se converte ao islamismo.

No último capítulo da novela, a família de Mohamed aparece reunida, com a presença do personagem de Yuri Xavier em O Clone, e a narração do tio Ali (Stênio Garcia) conta que o pai de Samira se tornou mais tolerante e depois de aceitar o namoro da menina com o rapaz, chegou a conclusão que ele será um bom marido para a personagem de Brito no futuro.

Quando acaba O Clone no Vale a Pena Ver de Novo em 2022?

A TV Globo ainda não divulgou oficialmente o dia em que o último capitulo da reprise será exibido, mas espera-se que o folhetim seja finalizado em julho, segundo o planejamento da emissora que a coluna Entretê do Spinoff, do portal Terra, teve acesso. De acordo com o site, o canal planeja até o momento que o último capítulo da novela no Vale a Pena Ver de Novo vá ao ar no primeiro dia do mês de julho, uma sexta-feira.

Como a exibição do Vale a Pena Ver de Novo acontece de segunda a sexta-feira, não há reprise do último capítulo no final de semana, como acontecerá com as demais novelas regulares do canal, como Um Lugar ao Sol, Quanto Mais Vida Melhor, entre outras.

A substituta de O Clone ainda não foi escolhida, porém, Mulheres Apaixonadas, obra de 2003 de Manoel Carlos, é uma das apostas, segundo o portal Ana Maria. Se for confirmado que a reprise de O Clone acaba no dia 1 de julho de 2022, a próxima novela da faixa de horário estreará no dia 4 de julho, segunda-feira. Originalmente, O Clone foi ao ar de de outubro de 2001 a junho de 2002 e teve 221 capítulos no total.

A abertura da novela ganhou a canção Sob o Sol na voz de Malu Ayres:

