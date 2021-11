Zayla de Nos Tempos do Imperador existiu na vida real?

Zayla (Heslaine Vieira) é uma das personagens da novela escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão. O folhetim se passa durante o reinado de Dom Pedro II (Selton Mello) e conta parte dos acontecimentos daquele período. Há personagens reais, como o imperador e sua família, mas boa parte deles são ficcionais. Zayla de Nos Tempos do Imperador existiu?

Zayla de Nos Tempos do Imperador existiu?

Zayla faz parte do núcleo de personagens fictícios da novela, que não existiram na vida real. Apesar da moça ser mera ficção, o núcleo em que ela está inserida, a Pequena África, de fato existiu.

De acordo com informações do historiador Rodrigo Goyena ao Notícias da TV, o local era usado para ajudar os negros alforriados. Informalmente, o lugar também dava auxílio para aqueles fugiam dos seus senhores. A Pequena África ficava nos bairros da Gamboa e Saúde, na zona portuária do Rio de Janeiro, em meados de 1850.

Outros personagens do núcleo da Pequena África como Samuel (Michel Gomes), Guebo (Maicon Rodrigues), Olu (Rogério Brito) e Cândida (Dani Ornellas) também são ficcionais.

Quais personagens existiram?

A novela escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão traz personagens que de fato existiram na história real do Brasil. São eles: Dom Pedro II, Teresa Cristina (Letícia Sabatella), Condessa de Barral (Mariana Ximenes), Princesa Isabel (Giulia Gayoso), Princesa Leopoldina (Bruna Griphao), Solano López (Roberto Birindelli), Marquês de Caxias (Jackson Antunes), Conde D’Eu (Daniel Torres) e Luís Augusto de Saxe-Coburgo (Gil Coelho).

Pilar (Gabriela Medvedovski) é uma personagem fictícia de Nos Tempos do Imperador, mas foi inspirada em figuras reais, as pioneiras Maria Augusta Generoso Estrela (1860-1946) e Rita Lobato (1866-1954). Maria Augusta é considerada a primeira médica do Brasil, mas Rita Lobato foi a primeira a se formar no país. Isso porque Maria Augusta estudou Medicina nos Estados Unidos, assim como Pilar fez na novela – naquela época, as mulheres eram proibidas de frequentar o ensino superior no Brasil.

Leia também:

Acompanhe as últimas notícias sobre novelas