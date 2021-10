Por que Pilar vai trocar Samuel por Diego em Nos Tempos do Imperador

O romance de Pilar (Gabriela Medvedovski) e Samuel (Michel Gomes) chegará ao fim novamente em Nos Tempos do Imperador. A médica será chantageada por Zayla (Heslaine Vieira) a deixar o engenheiro e não terá outra escolha a não ser fazer o que a filha de Cândida (Dani Ornellas) quer.

Fim de Samuel e Pilar em Nos Tempos do Imperador?

Zayla descobre que Samuel na verdade se chama Jorge e que ele é procurado por ser suspeito de assassinar o Coronel Ambrósio, pai do engenheiro e de Tonico (Alexandre Nero). A jovem decide utilizar a informação a seu favor. As informações são do Notícias da TV.

Revoltada com o término de seu relacionamento com Samuel, ela chantageia Pilar. Caso a médica não termine com o rapaz, Zayla irá contar para o deputado sobre a verdadeira identidade do engenheiro.

Sem saber o que fazer, Pilar termina o namoro com Samuel. Além disso, ela também é obrigada a assumir um romance com Diego (Mouhamed Harfouch).

Para seu ex-namorado, ela dirá que ficou estéril após ter levado um tiro do delegado Borges (Danilo Dal Farra) e que não poderia dar filhos para ele: “Não tive coragem de contar. Você sempre fala do seu sonho de ser pai. Sabia que, se contasse, seria o fim. Mas não tinha esse direito. Não podia ter enganado você. E vou entender se não conseguir me perdoar”.

Samuel não irá desistir tão fácil de sua amada, mas Pilar viverá sobre a constante ameaça de Zayla.

Quem é Diego?

Diego é o personagem de Mouhamed Harfouch. Ele entra na novela como um advogado que fica apaixonado por Pilar, o que deixa Samuel com muito ciúmes.

Ele chega à cidade para resolver questões de uma herança de família e se hospeda no Hotel Cassino Perequeté. “Diego é um personagem muito interessante. Ele ficará encantado com Pilar. Vai ajudá-la e tentará fisgar seu coração”, disse o ator em entrevista ao Gshow.

Nos Tempos do Imperador é exibida de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.