Zefa da novela Pantanal entra no remake para ajudar Maria Bruaca

Zefa da novela Pantanal vai chegar na trama para abalar o coração de Tadeu, que até agora se derrete por Guta. O personagem de José Loreto no remake de 2022 vai esquecer a filha de Tenório quando o fazendeiro contratar uma funcionária para ajudar Maria Bruaca em casa.

Quem é Zefa da novela Pantanal?

Zefa da novela Pantanal será ajudante de Maria Bruaca nas tarefas domésticas. Na trama, a mulher teve uma vida difícil e perdeu os pais de forma trágica ainda muito cedo.

Bastante religiosa, ela nunca esteve na cama com um homem e nem mesmo foi beijada. Ao despertar os olhares de Tadeu, ela se interessa no rapaz, porém, fica em conflito por acreditar que só deve se entregar a alguém depois do casamento.

Ao longo da novela Pantanal, Zefa se torna amiga da patroa e de Guta, assim ela vira confidente da dupla e também é parceira em planos de mãe e filha contra o temido Tenório. Em certo momento da trama, Zefa descobre até que o mau-caráter pretende fazer mal a José Leôncio e foge da fazenda do patrão para alertar a família de seu amado.

Quem vai ser Zefa na TV Globo?

Em 2022, a personagem de Zefa no remake da novela Pantanal é papel da atriz Paula Barbosa, paulista de 35 anos de idade. A artista revelou pouco antes da estreia do folhetim que estava muito emocionada de participar do projeto, por ser neta de Benedito Ruy Barbosa – autor da versão original – e ter crescido em uma casa que falava muito sobre a experiência do avô no pantanal.

Paula é filha de Edilene Barbosa e prima de Bruno Luperi, autor responsável pela adaptação do texto de 1990 para a versão da TV Globo.

Paula já atuou em novelas da TV Globo antes, a estreia da artista nas telinhas da emissora foi em 2009, quando interpretou Edite em Paraíso, obra de Ruy Barbosa.

No ano seguinte, ela esteve em High School Musical: o desafio e Quando Toca o Sino, na Disney Channel Brasil. Em 2012, ela retornou para a Globo e atuou na série Amor Eterno Amor.

Dois anos depois ela viveu Gina em Meu Pedacinho de Chão e em 2015 foi Olga em I Love Paraisópolis. Desde então, a famosa estava afastada da televisão. O retorno da atriz é agora em 2022, quando interpretará Zefa da novela Pantanal.

Quem foi Zefa na novela Pantanal de 1990?

Na versão original da TV Manchete, Zefa foi vivida pela atriz Giovanna Gold, que na época tinha 26 anos de idade. Hoje, a baiana tem 57 anos de idade e está longe da TV desde 2019, porém, continua com trabalhos no teatro.

O último trabalho de Gold foi no filme Amor Assombrado. Antes disso, ela estava há dez anos longe das câmeras, época em que havia atuado nos filmes Bela Noite Para Voar e Uma Noite no Castelo.

Quando viveu Zefa na novela Pantanal, em 1990, Giovanna já trabalhava na televisão há quase uma década. Mas a fama veio com o folhetim e então ela apareceu em sucessos como Mulheres de Areia (1993), A Viagem (1994), Malhação (1995), entre outras.

A carreira da famosa começou a esfriar no final dos anos 90 e ela ficou longe das telas de 1998 a 2005, quando retornou como filme o Signo do Caos.

Qual vai ser o final de Zefa?

Se o remake seguir os passos da versão original, Zefa terminará o folhetim casada com Tadeu. No último capítulo da trama de 1990, o filho de José Leôncio se desespera e tenta fugir da cerimônia, mas é arrastado até o banho pelos outros peões da fazenda e então é levado em uma versão engomadinha para o altar.

A cerimônia era para ser dupla, mas no final acaba se tornando tripla. Além de Tadeu e Zefa, também se casam no final da novela Pantanal José Leôncio e Filó, além de Guta e Marcelo.

Durante a festa que acontece após a cerimônia na fazenda, Zefa e Tadeu dançam juntos, comemoram e trocam promessas. “Tadeu, eu nunca vou te largar”, diz Zefa, que ouve em resposta: “se você me largar, eu te mato”. “Que bom ouvir isso”, comemora a moça.

Antes de se apaixonar por Zefa na novela Pantanal, Tadeu fica interessado em Guta, que vive um triângulo amoroso com Jove:

