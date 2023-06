Zezé di Camargo e Luciano mudam vida de Dália em Chocolate com Pimenta

A dupla Zezé di Camargo e Luciano chega na reta final de Chocolate com Pimenta para fazer parte do desfecho de Dália (Carla Daniel), que sonha em se casar. Os cantores, que recebem o nome fictício de Casca & Cascudo, estão de passagem pelo sítio de Carmem (Laura Cardoso) quando um deles se interessa pela agregada.

Zezé di Camargo e Luciano ficam com Dália em Chocolate com Pimenta

Os cantores Zezé di Camargo e Luciano interpretam Casca & Cascudo nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta, uma dupla sertaneja que está de passagem em Ventura e pedem pouso no sítio de Carmem.

Os artistas ficam por alguns dias na casa da veterana, e Cascudo, interpretado por Luciano, se encanta por Dália - e ela por ele. Como forma de agradeceram pela hospedagem, a dupla também canta algumas músicas ao redor da fogueira junto com toda a família.

A personagem passa toda a trama em busca de um grande amor, ao mesmo tempo que ouve piadinhas feitas por Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) sobre estar encalhada.

Quando chega a hora de Casca & Cascudo irem embora, o cantor pergunta à Dália se ela quer ir embora com eles. Apaixonada, a moça não pensa duas vezes antes de deixar o sítio junto com seu novo amor.

A despedida de Zezé di Camargo e Luciano junto a Dália gera comoção entre os personagens. Carmem aceita que a agregada siga seu caminho, mas faz os dois prometerem quem se casarão oficialmente assim que encontrarem uma igreja pelo caminho.

A moça também ganha alguns presentes: Ana Francisca lhe dá um vestido, Márcia lhe entrega um perfume e Tonico dá um filhote de cachorro.

A participação da dupla é encerrada após dois capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco. Quem perdeu a aparição dos cantores no capítulo que foi ao ar nesta terça-feira, 20, ainda poderá assistir mais algumas cenas com os famosos amanhã.

A reprise de Chocolate com Pimenta fica no ar até o próximo dia 30, sexta-feira, quando será exibido o último capítulo do folhetim. A partir do dia 26, estreia "Mulheres de Areia" (1993), que chega para substituir a novela de Walcyr Carrasco - as duas vão dividir a faixa de horário na primeira semana.

Essa também será a terceira reprise do folhetim de Ivani Ribeiro, que se tornou um sucesso no horário das 18h na década de 90. Glória Pires interpreta as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, idênticas na aparência mas bastante diferentes na personalidade.

Por onde anda a dupla sertaneja?

Os irmãos seguem carreira artística mas trabalham em projetos musicais paralelos à dupla. Ambos lançaram trabalhos solos nos últimos meses, apesar de ainda fazerem algumas aparições juntos.

Em entrevista ao Faustão na Band, em dezembro de 2022, Zezé di Camargo jogou um balde de água fria nos fãs que esperam por novos projetos da dupla. “Muita gente não entende essa situação, e eu acho super compreensível. Estou em um momento da vida com meu irmão em que a gente não tem mais o que fazer musicalmente. O que construímos está aí”, disse.

Zezé di Camargo continua subindo aos palcos com seu show solo, "Rústico", mesmo nome do álbum lançado por ele com canções que remetem ao sertanejo 'raiz'. Em 2021, a dupla aparentava estar passando por uma crise, vivendo até desentendimentos durante apresentações.

Já Luciano também segue lançando trabalhos solos. O álbum mais recente do cantor é "A Ti Entrego, Pt. 2" (2021), no qual o sertanejo se arrisca no gospel.

