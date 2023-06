Qual o final de Lili em Chocolate com Pimenta?

O final de Lili em Chocolate com Pimenta é feliz ao lado de seu amado. A atriz Maria Maya interpreta a secretária que passa toda a trama apaixonada pelo médico dr. Paulo (Guilherme Piva), mas só consegue conquistar seu grande amor nos capítulos finais.

O que acontece com Lili em Chocolate com Pimenta?

Lili é secretária de dr. Paulo, trabalhando ao lado do doutor na clínica. A moça é apaixonada por Danilo (Murilo Benício), com quem chega a ter um caso ao longo da novela, mas o relacionamento entre os dois não vinga já que o galã também se relacionada com Olga (Priscila Fantin), mas ama mesmo é Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Apesar da relação profissional, dr. Paulo nutre sentimentos pela funcionária, e ela por ele, mas ambos se envolvem com outras pessoas no folhetim.

Na reta final de Chocolate com Pimenta, o médico tenta beijar Lili mas a secretárias se esquiva afirmando que é muito pura para ficar com ele - o que é mentira.

Paulo acaba se afastando de Lili quando descobre que a secretária mentiu e passa a se relacionar com Gigi (Mônica Carvalho). A moça, no entanto, não gosta de ver o médico com outra mulher e arma uma confusão, e as duas vão parar na delegacia.

Disposta a reconquistar dr. Paulo, Lili fará uma surpresa ao doutor. Em cenas previstas para irem ao ar em 22 de junho, na edição especial que está sendo exibida na Globo, a personagem pede dr. Paulo em casamento, fugindo da tradição da época em que os homens pediam as mulheres em matrimônio, e promete ser fiel.

Por onde anda Maria Maya?

Maria Maya, hoje com 41 anos, está há dez anos longe das novelas. Seu último trabalho em folhetins foi em 2013, quando interpretou Alejandra em Amor à Vida, no horário nobre da Globo. A atriz continua trabalhando na área artística, mas atrás das câmeras, como diretora de peças de teatro, musicais e séries.

Em 2019, Maya assumiu ser bissexual. A famosa namorou a também atriz Laryssa Ayres, mas o relacionamento chegou ao fim em 2021. No mesmo ano, a artista começou a namorar a gerente comercial Amanda Labrego, com quem terminou em maio deste ano.

A atriz também foi casada com o ator Ernani Moraes, que interpretou Vivaldo em Chocolate com Pimenta, entre os anos 2003 e 2008.

Além de Chocolate com Pimenta, Maria Maya esteve em várias outras novelas da Globo, como Caminho das Índias (2009), Cobras & Lagartos (2006), Senhora do Destino (2004) e O Quinto dos Infernos (2002).

Veja: Bárbara usa quadro para separar Aninha e Danilo em Chocolate com Pimenta

Quando termina Chocolate com Pimenta?

Chocolate com Pimenta termina em 7 de julho, sexta-feira. Por uma semana, a novela vai dividir o horário com Mulheres de Areia (1993), que chega para substituir a trama a partir do próximo dia 26. Essa foi a terceira reprise do folhetim de Walcyr Carrasco na Globo.

Já Mulheres de Areia também vai ganhar uma terceira reprise. A novela que foi sucesso nos anos 90 foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo em 1996 e 2011.

De autoria de Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia acompanha as gêmeas Ruth e Raquel, ambas interpretadas por Glória Pires, que apesar de serem fisicamente idênticas possuem personalidades completamente opostas.

Ruth namora o empresário bem-sucedido Marcos Assunção (Guilherme Fontes), mas perde seu amado para Raquel, que seduz o rapaz e se casa com ele apenas para ficar com sua fortuna.

A megera, no entanto, sofre um acidente no mar e é dada como morta. Ruth assume o lugar da irmã para ficar com Marcos, mas ao longo da trama descobre-se que sua irmã não morreu e trama uma vingança contra ela.

Veja: Qual o final de Celina em Chocolate com Pimenta?