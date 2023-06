Qual o final do prefeito Vivaldo em Chocolate com Pimenta?

O final do prefeito Vivaldo em Chocolate com Pimenta vai mostrar uma reviravolta na vida do político. Após se envolver com Márcia, Jezebel e com a secretária, ele sofrerá um golpe de azar e mudará o comportamento. Relembre o desfecho da novela.

O que acontece com Vivaldo no final de Chocolate com Pimenta?

Vivaldo e Bárbara ficam juntos no final de Chocolate com Pimenta. Depois de passar toda a novela traindo a mulher, o político prometerá ser um bom marido para a madame e um bom pai para Estelinha (Marcela Barrozo).

A virada de chave do personagem acontece após ele perder as eleições. Ivete (Andrea Avancini), que mantém um caso com o político além de Márcia (Drica Moraes), fica furiosa ao descobrir que seu amado tem outra mulher e consegue provas de que o pilantra roubou dinheiro público de Ventura enquanto estava no cargo.

Ivete aparece no comício de Guilherme e apresenta as provas para o público, expondo a corrupção do candidato. Sendo assim, Vivaldo perde as eleições para o advogado e fica sem emprego. "Vivaldo, nem eu votei em você. Mereceu perder as eleições", debocha Bárbara.

Vivaldo e Bárbara ganham um conselho de Danilo (Murilo Benício), que pede para que eles sejam pais melhores para Estelinha. Ambos prometem que vão melhorar para o bem da menina. O ex-prefeito também diz para a esposa que fará o possível para "consertar" a família.

Qual o final de Bárbara em Chocolate com Pimenta?

Bárbara será desmascarada mais uma vez no final de Chocolate com Pimenta. A megera é quem dá a ideia de separar Aninha e Danilo (Murilo Benício) com um quadro pintado por Crispim (Jorge Fernando), que chega em Ventura com o circo, mas Peixoto (Ângelo Paes Leme) conta toda a verdade para o rapaz.

Danilo vai até Crispim, que confirma que foi Olga (Priscila Fantin) e Bárbara foram as responsáveis pela armação, colocando fim em mais um plano da megera.

Quando o circo está de partida da cidade, o palhaço convida Bárbara para seguir viagem com eles. "Bárbara, o circo está se despedindo da cidade. Você gostaria de ir conosco? Sempre vai ter um lugar para você", oferece Crispim.

A madame não aceita o convite e fica olhando o circo se despedir. "Bárbara, você não vai fugir de novo né?", questiona Vivaldo. "Não. Eu vou ficar para cuidar da Estelinha e de você", diz.

Quando termina a novela?

A reprise da novela termina em 30 de junho, sexta-feira, data em que será exibido o último capítulo. A trama será substituída por "Mulheres de Areia" (1993), que começa no dia 26.

A última semana o folhetim de Walcyr Carrasco divide o horário com os capítulos iniciais de Mulheres de Areia. A estratégia é feita em ambas as faixas de reprise como uma forma de convidar o público para assistir a nova reprise - o mesmo acontece no Vale a Pena Ver de Novo.

A trama de Ivani Ribeiro é mais um sucesso do horário das 18h que ganha uma edição especial. O remake da novela foi exibido originalmente em 1993 com Glória Pires no papel de Ruth e Raquel, irmãs gêmeas que possuem personalidades totalmente diferentes.

Após Raquel ser dada como morta, Ruth assume o lugar da irmã para ficar com Marcos (Guilherme Fontes). No entanto, a vilã está viva e planeja fazer um retorno triunfal para se vingar da mocinha.

