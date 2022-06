Zuleica Pantanal 1990: por onde anda Rosamaria Murtinho

Zuleica na Pantanal de 1990, a atriz Rosamaria Murtinho agora cede seu papel a Aline Borges, que viverá a personagem no remake da TV Globo. Afastada das telinhas há algum tempo, a atriz chegou aos 86 anos, sendo mais de 60 deles ao lado do ator veterano Mauro Mendonça.

Como está a Zuleica Pantanal 1990 hoje?

A atriz Rosamaria Murtinho está com 86 anos de idade e longe das novelas desde 2019. O último papel da atriz foi o de Linda em A Dona do Pedaço. Na trama, a paraense interpretou uma professora aposentada que morria de medo de ver a filha separada.

Esta última personagem da famosa nas telinhas era mãe de Beatriz (Natália do Vale) e ajudava Otávio (José de Abreu) a esconder seus casos extraconjugais. Pouco antes disso, Rosamaria também havia trabalhado em Deus Salve o Rei como a personagem Crisélia de Monferrato (2018).

Casada com Mauro Mendonça, de 91 anos de idade, a atriz completará 63 anos de união com o ator em setembro deste ano. Um dos casais mais famosos das telinhas, a dupla subiu ao altar em 1959 e nunca mais se separou. Eles tem três filhos juntos, Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça.

Quando foi Zuleica na novela Pantanal de 1990, a atriz tinha 55 anos e já somava uma carreira de mais de 3 décadas. Os primeiros trabalhos de Murtinho aconteceram na TV Tupi, a partir de 1956.

Após seus primeiros projetos, ela estreou nas telinhas da finada TV Excelsior, em que atuou em A Moça que Veio de Longe (1964). A atriz passou os anos seguintes se dividindo entre trabalhos da Tupi e Excelsior, até que chegou às telas da Globo, com a novela O Santo Mestiço (1966).

Depois, Rosamaria Murtinho apareceu em muitos projetos famosos da televisão, como A Muralha (1968 – 1969), Pecado Capital (1975 – 1976), Baila Comigo (1981), Cambalacho (1986), Mandala (1987), entre outros.

Um ano antes de interpretar Zuleica em Pantanal de 1990, a atriz atuou na Manchete pela primeira vez, como Josephine em Kananga no Japão. Depois do folhetim de Benedito Ruy Barbosa, a carreira da famosa continuou a todo vapor e ela esteve em Corpo Dourado (1998), Chiquinha Gonzaga (1999), Estrela-Guia (2001), Chocolate com Pimenta (2003 – 2004), Malhação (2005), Paraíso Tropical (2007) e muitos outros.

Final de Zuleica na novela Pantanal de 1990

No final da novela Pantanal, Zuleica termina o folhetim sozinha. A personagem passa a cuidar dos negócios da família, que ficou nas mãos dos filhos após a morte de Tenório, e também dá o apoio que Guta e Marcelo precisam após se tornarem pais.

Ao que tudo indica até agora, a trama do remake irá repetir os acontecimentos originais da versão de 1990. Assim, são esperados os mesmos desfechos para os personagens.

Zuleica perde filho e amor na novela

Na trama da novela Pantanal de 1990, Zuleica lidou com duas perdas ao longo da trama: primeiro seu filho mais novo, Roberto, morreu e depois foi a vez de Tenório.

A personagem chega na trama depois que Maria Bruaca descobre que seu marido Tenório tem outra mulher em São Paulo. O mau-caráter esconde uma segunda mulher e mais três filhos, mas tudo acaba vindo a tona e todos vão morar no pantanal.

Quando está vivendo nas terras de Tenório em Mato Grosso do Sul, Zuleica precisa lidar com os constantes conflitos entre Tenório e seu filho mais velho Marcelo, que se apaixona por Guta, a filha de Tenório com Maria Bruaca. Tenório não aceita que os dois vivam um incesto, mas então é revelado que Zuleica teve o rapaz com outro homem e por isso os dois jovens não são irmãos.

Porém, antes que a descoberta acalme os ânimos sobre a relação amorosa entre Guta e Marcelo, as brigas na casa de Tenório fazem Roberto se revoltar e sair sozinho em um passeio de barco. Além disso, o garoto queria retornar para São Paulo, mas o pai não deixou.

Durante o passeio de barco, Roberto é pego por uma sucuri. O animal se enrola no corpo do jovem, que não consegue se salvar e é levado para o fundo do rio. Mais tarde, o corpo de Roberto é encontrado dentro da sucuri e a família precisa lidar com a perda.

Depois de algum tempo da morte de Roberto, quem bate as botas na novela é Tenório. O vilão é assassinado por Alcides, que resolve se vingar da castração que sofreu do fazendeiro e o acerta com uma lança na barriga.

Quem é a Zuleica da novela Pantanal de 2022?

No remake da TV Globo, Zuleica será papel de Aline Borges. Carioca de 47 anos de idade, a famosa revelou ao Notícias da TV, em abril, que teve medo de assumir a personagem, por ser fã do trabalho de Rosamaria Murtinho como Zuleica na Pantanal de 1990. A atriz disse que sabe que o papel é um grande desafio e também enorme responsabilidade.

Aline Borges não é nenhuma estreante das telinhas e já apareceu em outras novelas da Globo, como Celebridade (2003 – 2004), Beleza Pura (2008), Totalmente Demais (2015 – 2016), Éramos Seis (2019) e Verdades Secretas 2 (2021).

