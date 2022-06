Guta da novela Pantanal é filha de quem? Glória Pires?

Desde que o remake da obra de Benedito Ruy Barbosa chegou às telinhas da Globo, o público tem se confundido sobre quem a atriz que faz a Guta da novela Pantanal é filha na vida real. A jovem já contracenou com Gloria Pires e se parece bastante com uma das filhas da atriz de 58 anos, o que gerou algumas confusões na web.

A atriz que faz Guta na novela Pantanal é filha de quem na vida real?

Julia Dalavia, a Guta da novela Pantanal, é filha na vida real do advogado Fernando Dalavia com Márcia Dalavia. Os dois sempre foram grandes apoiadores da profissão da jovem, que é atriz desde criança. Além de se interessar pelo teatro quando tinha apenas 5 anos, a carioca também trabalhou como modelo, apareceu em comerciais de televisão e revistas.

Em entrevista ao site oficial da Globo em 2016, época que protagonizou Órfãos da Terra, a famosa contou que sua mãe é uma grande inspiração e bastante parceira quando precisa de conselhos na carreira.

A jovem também revelou na época que o pai é um pouco ciumento quando a vê em cenas de romance nas telinhas e que o advogado gosta de alfinetá-la com algumas brincadeiras sobre o assunto. Porém, a jovem garantiu que seu trabalho não é problema na família e que os pais são bastante liberais e lhe dão o suporte necessário.

Confusão na web

Recentemente, Antônia Morais, filha de Gloria Pires, recebeu algumas mensagens de fãs da novela Pantanal, que acreditavam que ela interpretava a jovem Guta na novela. “A novela hoje estava maravilhosa com sua atuação, arrasou”, disse um espectador nas redes da famosa. Em seguida, o próximo comentário dizia: “Antônia corre aqui, geral achando q você é a Guta”.

A atriz entrou na brincadeira e agradeceu, mas completou: “também adorei fazer aquela cena que não sei qual é”. E essa não foi a única confusão que envolveu o nome de Antônia e Julia Dalavia na internet. No Twitter, muita gente se chocou ao saber que Julia não tem nenhum parentesco com Gloria Pires.

“Minha irmã assistiu 1 mês de Pantanal achando que a Guta era filha da Gloria Pires”, comentou um fã na rede social. “Ooooo gente corre aqui, essa Guta de Pantanal é uma filha perdida da Gloria Pires né possível, a cara da Antônia Morais”, afirmou outra.

Julia Dalavia já foi filha de Gloria Pires na ficção

Apesar de não terem parentesco nenhum na vida real, a Guta da novela Pantanal e Gloria Pires já foram mãe e filha na ficção. As duas atuaram lado a lado em O Outro lado do Paraíso, novela de Walcyr Carrasco que foi ao ar na TV Globo de outubro de 2017 a maio de 2018.

Na trama, Julia Dalavia era Adriana, moça que se tornou advogada e sofria ao acreditar que a mãe havia morrido quando ela era criança. Já Pires viveu Elizabeth, mãe de Adriana, que desaparece e volta depois de anos com uma nova identidade, a de Duda.

E aí, as atrizes são parecidas mesmo? Compare:

Quem são os filhos de Gloria Pires na vida real?

A atriz Gloria Pires tem quatro filhos. Cleo Pires é fruto do relacionamento da famosa com Fábio Júnior entre as décadas de 1970 e 1980. Já os demais herdeiros da carioca são todos filhos do cantor e compositor Orlando Morais, com quem Gloria é casada há mais de 30 anos.

Cleo Pires

Cleo Pires tem 39 de idade, é atriz e filha de Gloria Pires com o cantor e ator Fabio Junior. A jovem é irmã do artista Fiuk, que não é filho de Gloria Pires, o parentesco da famosa com ele é pelo lado do pai.

Hoje casada com Leandro D’Lucca, Cleo estreou nas telinhas quando tinha 11 anos de idade. Ela foi a versão jovem da personagem protagonista da minissérie Memorial de Maria Moura em 1994. Depois, ela apareceu já mais velha na novela América (2005). Um ano depois, ela esteve na novela Cobras & Lagartos.

Em seguida, a atriz participou de Ciranda de Pedra (2008), Caminho das Índias (2009), Salve Jorge (2012) e esteve nos filmes Lula, o Filho do Brasil (2009) e Qualquer Gato Vira-Lata (2011), comédia romântica que ganou continuação em 2015.

Os lançamentos mais recentes da atriz foram os filmes O Segundo Homem (2022), Resistir e Recomeçar (2022) e Me Tira da Mira (2022).

Ana Morais

Ana Morais tem 21 anos de idade e é cantora. A jovem está prestes a lançar “Olhe o Céu”, que já está disponível para ser pré-salva nas principais plataformas de música do país. A garota já chegou a atuar ao lado de uma das irmãs, Antônia, em As Brasileiras em 2012, quando tinha 11 anos, mas Ana revelou em entrevistas na época que não pretende seguir os passos da mãe e seguir na carreira de atriz.

Antônia Morais

Antônia Morais é mais parecida com a mãe e a irmã Cleo na carreira e também segue a vida de atriz. A jovem de 29 anos está nas telinhas desde 2012, quando viveu Maria de Lourdes em As Brasileiras.

No mesmo ano, ela esteve na segunda versão de Guerra dos Sexos, que contava com Gloria Pires no elenco. Depois, a jovem apareceu no filme Linda de Morrer (2015) e na minissérie Lúcia McCartney (2016).

Em 2017, Antonia participou de sua segunda novela na TV Globo, Rock Story, em que viveu Manu. Depois, a jovem esteve em Bang Bang (2020) e A Força de um Sorriso (2021), seu lançamento mais recente.

Bento Morais

Bento Morais é o caçula da família. O jovem tem 17 anos de idade e chegará a maioridade ainda em 2022, no começo do mês de outubro. O rapaz ainda não fez sua estreia nas telinhas ou revelou se pretende seguir a carreira de um dos pais. Nas redes sociais, ele soma poucas publicações e tem mais de 60 mil seguidores no Instagram.

