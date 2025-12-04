DCI Mais

Cloud Dancer em 2026: como a Pantone escolhe a cor do ano?

Em 2026, a cor do ano é o branco

Escrito por Anny Malagolini
como a Pantone escolhe a cor do ano Foto: Getty Images

A Pantone anunciou a tão aguardada cor do ano para 2026, e escolhey um “branco ondulante e equilibrado” chamado Cloud Dancer, também conhecido como Off-White. É a primeira vez que a Pantone escolhe o branco desde que começou a eleger a cor do ano, em 1999.

Quem define a cor do ano Pantone?

A cor do ano é escolhida por uma equipe de especialistas e tem como objetivo “chamar a atenção para a relação entre cultura e cor”, afirma a empresa. É a primeira vez que a Pantone escolhe o branco desde que começou a eleger a cor do ano, em 1999.

Para selecionar a cor, uma equipe global analisa novas tecnologias, valores sociais, coleções de arte, destinos de viagem e avalia o humor geral ou os sentimentos que designers e consumidores estão experimentando ao longo do ano.

A autoproclamada “autoridade global em cores” afirma que a PANTONE 11-4201 Cloud Dancer tem uma “presença arejada” que “age como um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento”.

“Assim como uma tela em branco, Cloud Dancer simboliza nosso desejo por um novo começo. Ao nos desvencilharmos de camadas de pensamento ultrapassado, abrimos as portas para novas abordagens”, afirmou a Pantone em seu comunicado.

pantone 2026 1
Cloud Dancer, a cor do ano de 2026 da Pantone. Cortesia da Pantone.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

