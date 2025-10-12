Confira 20 frases e citações para esse 12 de outubro

Confira mensagens e frases de Dia das Crianças para os filhos

Para os brasileiros, o Dia das Crianças, 12 de outubro, é considerado um momento de celebrar o amor, a leveza e a esperança que os pequenos trazem à vida. Entre risadas, sonhos e abraços apertados, pais de todo o país aproveitam o momento para lembrar aos filhos o quanto são especiais. Veja frases cheias de afeto para marcar o dia.

Frases de Dia das Crianças para filhos

1. Para o meu maior motivo de alegria: você ilumina meus dias e faz o mundo brilhar mais forte. Feliz Dia das Crianças, meu amor!

2. Você é o meu tesouro mais precioso. Que sua vida seja sempre cheia de risadas, sonhos e descobertas encantadoras.

3. Feliz Dia das Crianças, meu pequeno grande amor! Nunca esqueça que você pode conquistar tudo o que desejar — basta acreditar e sonhar com o coração.

4. Que você cresça sempre valorizando o que há de mais lindo em você: a sua essência única e o brilho do seu olhar.

5. Que seu caminho seja cheio de amor e alegria, e que cada passo seu leve sorrisos por onde passar.

6. Que você tenha coragem para ser quem é, ternura para cuidar dos outros e verdade para seguir o coração.

7. Que cada dia da sua infância seja uma nova aventura, cheia de magia, descobertas e abraços apertados.

8. Que nunca faltem amor, paz e infinitas possibilidades no seu caminho — porque você merece um mundo inteiro de felicidade.

Mensagens de Dia das Crianças de 12 de outubro

9 – “Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso.” – Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe

10 – “Ser criança é acreditar que tudo é possível.” – Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho

11 – “As crianças veem magia porque a procuram.” – Christopher Moore, Prático Mágico

12 – “A infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto da vida.” – Lya Luft, O Tempo é um Rio que Corre

13 – “As crianças não precisam de brinquedos caros, e sim de tempo e amor.”

Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo

14 – “As histórias que ouvimos quando pequenos nunca nos abandonam.”

Neil Gaiman, Coraline

15 – “A infância é o reino onde ninguém morre.” – Edna St. Vincent Millay, Childhood Is the Kingdom Where Nobody Dies

16 – “A criança é o começo de todas as coisas: esperança, sonho e pureza do futuro.” – Rabindranath Tagore, O Jardim do Coração

17 – “As crianças aprendem o que vivem.” – Dorothy Law Nolte, Children Learn What They Live

18 – “Brincar é a forma mais séria de pesquisa.” – Albert Einstein, biografia de Einstein

19 – “Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois de crescer.” – Pablo Picasso, Conversations with Picasso

20 – “A melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes.” – Oscar Wilde, Uma Mulher sem Importância

21 – “As crianças são os verdadeiros detentores da esperança.” – J.K. Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal