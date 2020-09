10 coisas que você precisa saber antes de fazer a 1ª tatuagem

A primeira vez é sempre memorável, e com a sua primeira tatuagem não é diferente. Quer dizer, as tatuagens são permanentes e por isso merecem certeza do que está sendo feito. Lembre-se, você está colocando uma obra de arte em seu corpo que provavelmente vai te acompanhar por muito tempo. Então, a escolha vale mais do que alguns minutos de reflexão.

Sendo assim, Jornal DCI reuniu todas as coisas que você precisa saber antes de obter sua primeira tatuagem.

Não tome decisões sobre tatuagem levianamente É melhor pensar muito sobre o design que você deseja obter antes de se sentar na cadeira do estúdio de tatuagem. Um belo desenho pode lhe trazer alegria para sempre, mas é melhor você estar extremamente certo de colocar o nome de qualquer pessoa em seu corpo. A remoção da tatuagem também pode ser feita – mas também pode ser cara e dolorosa. Você não prefere reservar um tempo agora para decidir cuidadosamente sobre o desenho de sua primeira tatuagem – e que irá acompanhá-lo por muitos anos?

Tatuagem é coisa do demônio?

Na verdade, a tatuagem é coisa sua. Afinal, o corpo é seu né? Agora, se a pergunta for relacionada às modificações corporais, bom, aí brincos, cortes de cabelo e várias outras coisas também trariam um problemão danado! Então, que tal colocar essa afirmação de lado? Até o Papa Francisco fez uma declaração deixando claro, que não é preciso ter medo das tattoos.

Bom, agora que você já sabe que a tatuagem é tão versátil quanto democrática e que ao fazê-la, (no geral), você não terá maiores problemas com o divino, você precisa saber de mais algumas coisas antes de colocar a arte na pele.

Tatuagem dói?

Em primeiro lugar, não se iluda. Fazer tatuagem dói sim. Ter uma agulha aplicando tinta na sua pele por algumas horas, pode não ser muito confortável, mas, trago boas notícias: é uma dor suportável. Entretanto, algumas pessoas têm mais tolerância à dor, outras menos. Então não tenha medo de começar, mas para a primeira, escolha um desenho menor e uma região menos dolorida.

Sim, vai doer, mas uma grande arte pode valer a pena A tolerância à dor de cada pessoa é diferente, então não podemos dizer exatamente o quanto isso vai doer. Algumas regras gerais: Fazer uma tatuagem diretamente sobre o osso tende a ser mais doloroso.

Os lados do torso, as costelas, a parte inferior dos braços e a parte interna das coxas também são muito sensíveis.

Busque referências do tatuador

Apoiar os amigos é sempre importante. Mas evite tatuar com aquele amigo iniciante, afinal, a gente ainda não contou, mas a tatuagem é para sempre. Ninguém quer um desenho mal feito marcado na pele por toda a vida né? Então, procure outras formas de ajudar seu parceiro.

Enquanto seu amigo se aprimora, você pode buscar outros especialistas. Perceba que as redes sociais têm trazido mais evidência para bons profissionais. Portanto, faça uma pesquisa profunda, veja portfólios e escolha o melhor tatuador. Ah! É importante saber que existem estilos diferentes de tatuagem, então, decida o desenho antes e depois, descubra o especialista que vai transformar sua ideia em arte.

Não pechinche!

Quem não ama conseguir aquele descontinho? Pois bem, infelizmente, no caso da tatuagem, o barato sai caro. Escolher os tatuadores só pelo preço, pode ser um erro. Afinal, bons produtos, equipamentos e cursos custam caro. Mas, se você der a sorte de conseguir um orçamento amigável, tenha certeza de que é uma escolha segura para o seu “investimento”.

“Prepara, que agora é hora…”

Dependendo do tamanho, você vai ter de ficar sentado por muitas horas. Portanto, esteja preparado psicologicamente para isso. A sua imunidade precisa estar alta, para que a tatuagem não inflame e cicatrize mais rápido. Além disso, se estiver bêbado, de ressaca ou queimado de sol remarque a ida ao estúdio – esses estados podem fazer com que sinta mais dor.

Atenção com a alimentação!

Evite alguns alimentos para evitar inflamações e facilitar a cicatrização da pele. Por algumas semanas após a feitura da tatuagem, não consuma:

Carnes de porco e seus derivados;

Refrigerantes e sucos prontos;

Frituras;

Chocolates;

Bebidas alcoólicas.

Agora, se quiser agilizar o processo, saiba que existem alimentos ricos em gorduras boas e com propriedades anti-inflamatórias como castanhas, abacate, salmão, atum, sardinha, azeite, amendoim, linhaça, chia e gergelim.

Cuide da sua tatuagem

Uma nova tatuagem leva cerca de duas semanas para cicatrizar. Desde o momento em que você deixa a cadeira do artista até que esteja totalmente cicatrizado, sua tatuagem na pele é uma ferida aberta que você precisará cuidar com muito cuidado, tanto para proteger a arte quanto para evitar infecções.

Mantenha o local da tatuagem sempre limpo e hidratado com a pomada que lhe for recomendada. É natural que a agulha machuque a pele, mas, em hipótese alguma, arranhe, coce ou tire as casquinhas que se formarem, pois isso pode comprometer a qualidade da tattoo.

Por fim, mantenha essa área longe do sol enquanto ela está curando e não use roupas que possam grudar nela.

O legado de uma vida

Uma afirmação curiosa: Toni Marques, autor do livro “O Brasil tatuado e outros mundos”, definiu a tatuagem como uma uma biografia encomendada, que conta com a perícia do tatuador e o imaginário do tatuado. Essa forma de expressar faz todo o sentido durante a vida, mas o cenário muda de figura após a morte.

“O grande problema da tatuagem é que ela não resiste ao tempo, não resiste à morte. A obra original já nasce condenada a desaparecer junto com quem a possui. Ela precisa do desenho, da fotografia, do cinema, do computador, das letras e obviamente da arte para continuar a existir – ou seja, do registro”, escreveu Marques.

Mas e aí, está pronto para começar sua biografia?